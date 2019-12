Ač se to zdá neuvěřitelné, k organizaci českého skautu se v republice hlásí na čtyřiašedesát tisíc mladých lidí. Junák proto bezpochyby patří k jedné z největších organizací pro děti a mládež v Česku. V Prostějově najdeme hned tři skautská střediska: Děti přírody v ulici B. Šmerala, Pelikány sídlící na Vápenici a středisko Járy Kaštila v Sokolské ulici.

Deník zavítal do klubovny Dětí přírody. Hned u vchodu nás zvesela přivítal zlatý retrívr patřící vedoucí střediska, Martině Koutné. Ta také vysvětlila okolnosti oslav i společný program prostějovských skautů.

„Dnes si spolu se skauty připomínáme třicet let svobodného skautingu, jehož obnova úzce souvisela s převratem v listopadu 1989. Pracujeme zde s dětmi všech věkových kategorií, už od předškolního věku. Naším cílem je v dětech probudit vztah k přírodě, vlastenectví nebo umění spolupracovat s ostatními. Děti země registrují okolo sta členů, z toho aktivních je sedmdesát,“ vyjmenovala Koutná.

Kronika, fotky i šifrovačka

Klubovny se otevřely široké veřejnosti, bývalým i současným členům skautu od 13 hodin. Návštěvníci zde mohli nahlédnout do skautských kronik, oživit vzpomínky na fotografiích nebo si vyzkoušet šifrovačky či skautskou historii.

Deník zajímalo, jak se ke skautingu mladý člověk dostane.

Do skautu mě přihlásila mamka, chytlo mě to a o měsíc později se ke mně přidal i můj bratr. Se skautingem jsem začala ve svých sedmi, osmi letech. Aktivní členkou jsem tedy více jak třináct let. Již pátým rokem vedu skupinku Lišky, kde se se skautkami zaměřujeme na ekologii či seberozvoj,“ prozradila Deníku jedna z roverek Marie Hejčová.

Obdobně to měl i Vlastimil Buriánek, který mimo jiné prozradil, co ho na skautu tolik naplňuje.

„Začínám už dvanáctý rok u skautu. Nejdřív začal chodit můj mladší bratr. Pak, když mě sem přivedli mí rodiče, začalo mě to bavit. Vedu skupinku Vlčat. Hrajeme hry, učíme se uzly nebo základy zdravovědy. Těší mě, když vidím, že kluci aplikují do života věci, které je zde naučím,“ rozpovídal se Buriánek.

Ke skautu už tradičně patří také roznos Betlémského světla. I v letošním roce, v sobotu 21. prosince ho přivezou vlakem skauti z Brna, kteří ho v Prostějově předají místním skautům. V dopoledních hodinách si pro něj pak budete moci zajít ke stromečku na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Odtud také poputuje do okolních kostelů.