Podceňovaný kluk z ulice může překvapit. "Tři dny před zápasem vidím šance obou borců otevřeně. Michal je i podle kurzů sázkových kanceláří outsiderem. Nemá co ztratit, nikdo od něj nic nečeká, ale my, co se s ním připravujeme víme svoje," říká Michalův mentální kouč Pavel Dopita a dodává: "Připravený je komplexně velmi dobře."

Má čistou hlavu i svědomí, nic neošidil.

"Udělal jsem maximum. Připravoval jsem se opravdu tvrdě. Měl jsem okolo sebe spoustu lidí, kteří fyzickému tréninku rozumí. Naběhali jsme spousty kilometrů, v posilovně tužili svaly. Například při výbězích do kopců jsem si opravdu sáhl až na dno. Měl jsem super parťáka na sparing s bohatými zkušenostmi ze zápasů MMA, box jsem dělal s kluky, kteří se mu věnují dlouhodobě, pár lekcí mi dal profesionální basketbalový kouč," prozradil Michal Peštuka s tím, že musí všem, kteří za ním stojí a neváhali mu pomáhat poděkovat.

Sparing z olomouckého klubu

"Zápasy MMA mám rád. Věnuji se jim dlouho a rád jsem Michalovi pomohl s přípravou. Když jsme začínali, neuměl na zemi téměř nic. Teď je dravej, silnej a myslím si, že na Filipa Grznára má. Hlavně musí být aktivnější a mít chladnou hlavu. Nesmí být zbrklý, musí přemýšlet," poradil do zápasu tréninkový parťák Tomáš Venum Pišťák, jenž za sebou má několik zápasů. "Absolvoval jsem spíše takové garážové bitky. Například poslední zápas byl Red Ned Fight, kdy se zápasilo v seně a místo klece byly okolo balíky slámy."

Do klece půjde hladový vlk. "Vymysleli jsme pro Michala i zápasnické jméno. Do klece půjde jako Hanácké vlk. Je to příznačné, protože on inklinuje k vlkům a různým Vikingům. Nominaci si zasloužil díky YouTuberské přezdívce Psycho Michal, ale více ho vystihuje vlk," vysvětluje Dopita a dodává k programu: "Ve čtvrtek vyrážíme do Polska na tiskovou konferenci. V pátek nás čeká vážení a v sobotu večer zápas s Filipem Grznárem."

Vzkaz pro Grznára

Sebevědomí nechybí ani samotnému bojovníkovi. "Grznárovi bych chtěl vzkázat jediné: Doufám, že jsi pořádně trénoval, protože to se mnou nebudeš mít rozhodně jednoduché. Jak o mně říkal, že jsem retard a socka. Ať si tedy zapíše za uši, že mu ta retardovaná socka oktagon hodně znepříjemní," uzavírá Michal Peštuka alias Hanácké vlk.

První večer bojovníků organizace Clash of the Stars se uskuteční v sobotu 22. ledna 2022 v polském Cieszyne. Vedle zápasu MMA mezi prostějovským Michalem Peštukou a Filipem Grznárem, se mezi sebou utkají další známé osobnosti z virtuálních světů. Do boje jde například pornoherečka Silvia Dellai, která se utká s OnlyFans hvězdou Valérií "xHolakys" Holákovou. Za YouTubery jde do akce Danny z TvTwixx, který společně se svojí partou například proslul díky ´útoku´ dělobuchem na autobus. Danny se utká s Vítkem z Fizi style. Vrcholem večera bude souboj v MMA mezi Markem "Datlem" Valáškem, kterému se postaví Dominik "Vercetti CG" Vyšata.