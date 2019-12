Mnozí si však ještě pamatují na původní sádrový betlém doplněný porůznu vypůjčenými figurkami. Mezi lety 2016 a 2017 pak zdobil hlavní prostějovský kostel dřevěný betlém zapůjčený z farnosti Velkých Opatovic. Touha po vlastním novém betlému tak proto ve farnosti logicky sílila a tak loňského roku mohl konečně spatřit světlo světa.

Sádrový betlém vystřídal nový s dřevěnými figurkami

Jeho iniciátorem je farář místního kostela Povýšení sv. Kříže, Aleš Vrzala. Myšlenka na nový betlém v něm klíčila od té doby, co zjistil, v jakém neutěšeném stavu se nacházel betlém původní. Celé ideje však předcházely nejprve nákresy a dlouhá plánování.

„Inspiroval jsem se betlémy z dílny uměleckých řemesel Biblische Erzählfiguren&Krippenfiguren Cornelia Kolb, jejichž figurky vynikaly jednoduchou konstrukcí. Proto jsem se rozhodl pro obdobně jednoduchý koncept figurek a nakoupil dřevěné panáčky ve výtvarných potřebách, kteří se běžně využívají při výuce kresby. Z umělecké dílny jsme pořizovali pouze zvířata. Aktuálně sháníme slona, ale zatím se nám nedaří, jelikož musí odpovídat správnému poměru velikosti k figurkám,“ prozradil zdroj své inspirace farář Vrzala.

Celá realizace betléma by se ovšem neobešla bez pomoci zapálených farníků, především manželů Ivety a Josefa, kteří si nastylizování biblických figurek vzali za své.

Betlém stojící na dřevěném podstavci, vyniká hned třemi zásadními věcmi. Díky jeho kruhovému tvaru, jej můžete obejít dokola a sledovat nejen hlavní biblický výjev, narození Ježíška, ale i další příběhy: písaře zapisujícího sčítání lidu, pastýře spěchající k betlému, přeplněný zájezdní hostinec, kde Marie a Josef nenašly místo nebo krále Heroda i mudrce, kteří hledají narozeného židovského krále. „Z původního betléma, je ponechána pouze stáj a černoušek,“ doplňuje farář Vrzala.

Ekumenický přesah díky Moravské hvězdě

Třetím, asi nejzajímavějším motivem, je takzvaná Moravská hvězda visící nad betlémem. Má evokovat betlémskou hvězdu. Ekumenický přesah této mnohocípé hvězdy tkví právě v jejím původu.

Před dvěma staletími ji v německém městečku Herrnhut (Ochranově) začali vyrábět členové Moravské evangelické církve, kteří tehdy utíkali z Moravy hledajíce úkryt před pronásledováním kvůli své víře. Zde se hvězda roku 1880 začala komerčně vyrábět a vyrábí se tu dodnes.

Během adventní doby až do Tří Králů není jediné vesnice či města v Německu či Rakousku, kde by neměli Moravskými hvězdami vyzdobenou věž kostela, nebo vánoční strom. Stejně tak přešel zvyk Moravské hvězdy díky misiím moravských bratrů až do Severní Ameriky.

Betlém až do Hromnic

Betlémy jsou takové české specifikum, alespoň papírový nebo z kartonu najedete v každé domácnosti. O to víc pak působí kouzlo betlémů v kostelech. Najděte si na ně během svátků čas a zavítejte s rodinou a blízkými do místních kostelů. Bude to příjemný relax od věčného vysedávání před pohádkami v televizi a plnými mísami cukroví.

„Betlém bude stejně jako v loňském roce umístěn před jižní vstup kostela. Jeho instalace probíhala v sobotu 21. prosince. Ukrytý pod speciální plachtou, která byla ušita na míru, pak zůstal až do Štědrého dne. Po Hromnicích 2. února se následně odinstaluje,“ uzavřel pro Deník farář Vrzala. (ims)