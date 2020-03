K radikálnímu kroku se rozhodlo vedení města, v jehož majetku jsou pozemky i budovy. "Budovy byly nevyužitelné a zchátralé. Demolice nás bude stát asi 1,17 milionu korun (včetně DPH),“ míní primátor František Jura.

Demolice se ujala hranická společnost Demstav, která zvítězila ve výběrovém řízení.

„Nejvýhodnější nabídku podala společnost DEMSTAV group s.r.o., Hranice,“ uvádí náměstek primátora Jiří Rozehnal jenž dodal: "Přikročili jsme k tomuto kroku, protože se tam stahovali občané bez domova. Celá akce se připravovala několik let."

Park, parkoviště nebo hřiště?

Jakého dalšího využití se ale nemalé prostory dočkají, se zatím konkrétně neví.

"V celém vedení města uvažujeme o několika variantách. Padaly návrhy na parkoviště, sportovní hřiště nebo veřejnou zeleň. Konečné rozhodnutí bude ale souviset i s příštím osudem Místního nádraží," říká náměstek Rozehnal.

O osudu Místního nádraží se vedou jednání

Právě budoucnost Místního nádraží je rozhodujícím faktorem k dalšímu využití přilehlých prostor.

„Tam je naprosto jiná situace. Do dnešního dne dosud žádné rozhodnutí o osudu nádraží nepadlo. Se zástupci Správy železnic (SŽ - dříve SŽDC) jsme se setkali s tím, že v rámci přípravy rozvoje infrastruktury a rekonstrukce, což se týká mimo jiné hlavního i místního nádraží v Prostějově, připraví možné varianty řešení. To si pochopitelně vyžádá z jejich strany odpovídající čas. Čekáme tedy na návrhy, odhadem by to mohlo být asi v druhé polovině roku 2020," informoval o nejbližším vývoji Jiří Rozehnal.

"Jednali jsme již také s několika zájemci o budoucím využití objektu, ale jak jsem uvedl, čekáme na upřesňující informace Správy železnic. Názory občanů, kteří se jednoznačně vyjádřili na podporu záchrany budovy, vnímáme a bereme je vážně stejně tak, jako například při nedávném řešení lokality kolem Kulturního a společenského centra,“ doplnil Rozehnal.