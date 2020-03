ROZHOVOR/ Aktuální epidemie koronaviru naplno zaměstnala prostějovského primátora Františka Juru. Má na starosti komunikaci s krajem, koordinaci práce krizového štábu, pomoc starostům okolních obcí. A do toho ještě řízení samotného města. Zkraje tohoto týdne jsme mu položili několik otázek.

Primátor města Prostějov František Jura | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Pane primátore, co je podle vás v současné době klíčové pro zvládnutí epidemie?

Určitě maximálně omezit kontakt lidí mezi sebou. Ukazuje se to jako nejúčinnější opatření. Když vydržíme pár dní doma, virus se nebude moci příliš rychle šířit. Z tohoto poznání samozřejmě vycházejí opatření státu, Olomouckého kraje i statutárního města Prostějova. Sportoviště a kulturní stánky jsou zavřené, shromažďování lidí je omezeno. Naše radnice je také zavřená a většina zaměstnanců je doma. V budovách magistrátu zůstávají jen kolegové, kteří jsou zapojeni do pomoci potřebným, případně pracovníci, kteří jsou vázáni nějakými důležitými lhůtami.