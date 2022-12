"Restaurace poskytne všechny moderní služby jako je například McDelivery (rozvážku jídla) nebo McDrive, který bude vybavený nejnovějšími digitálními menuboardy. S otevřením vnitřních prostor se zákazníci mohou těšit i na roznášku jídla až ke stolům. Restaurace zaujme také moderním designem," sdělila Deníku Jitka Pajurková, tisková mluvčí McDonald's.

Blízkost dálnice je výhodou, ale přinese i negativa.

"Až to otevřou, tak nevím jak to bude vypadat v dopravní špičce. Teď se okolo čtvrté odpolední tvoří kolony a vyjet od Tesca je prakticky nemožné, pokud vás nikdo nepustí. Jakmile budou z dálnice sjíždět i ti, co původně jen projíždějí, tak se máme na co těšit," krčí rameny Hana Slezáková, denně dojíždějící z Olomouce.

Restaurace McDonald's bude již 114. žluto červeným fast foodem tohoto řetězce v České republice. Na Prostějovsku bude vůbec prvním a v rámci Olomouckého kraje pátým. Tři pobočky jsou v Olomouci a jedna v Unčovicích u Litovle. Fast food na parkovišti společnosti Tesco by se měl otevřít v únoru příštího roku.