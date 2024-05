Primátor zatajení studie odmítá

"Já zcela zásadně odmítám zavádějící informace a polopravdy, o tom že jsme zatajili nějakou studii. Studie vyhodnotila možnosti výstavby nového plaveckého stadionu. Ne ale ekonomicky, ale co by bylo nejlepší pro plavecký sport. Vyhodnotila variantu 50 a 25 metrů," vysvětluje prostějovský primátor František Jura (ANO).



Projekt nového bazénu, který schválilo zastupitelstvo, by měl přijít městskou pokladnu na 250 milionů korun. Jedná se plavecký bazén s osmi drahami, tribunami pro diváky, vodními atrakcemi a tobogánem. Vzniknout by měl v areálu stávajícího aquaparku, v těsné blízkosti Sídliště Svobody.Referendum má projekt zastavit.

Nový krytý bazén se v Prostějově začne stavět na jaře. Přijde na půl miliardy

"V referendu bude chtít TJ Prostějov jménem hlasu lidu zavázat město k výstavbě bazénu doporučeného odbornou studií," zní z TJ Prostějov.

"Výhodami 50metrového bazénu jsou tedy v první řadě kapacita, která umožňuje variabilitu v rozložení drah buďto na délku nebo na šířku, kdy při variantě deseti drah má tento bazén na šířku 25 metrů. Tato délka je často preferovaná pro školní plavecký výcvik nebo trénink plaveckých přípravek," dodává Lukáš Kousal, vedoucí trenér prostějovských plavců.

Město se vyhlášení veřejného referenda nebrání

"Ze zákona je jasně dáno, kdy samospráva místní referendum vyhlašuje. Ty náležitosti se musí splnit," sdělil primátor Jura dodal: "Pokud bude počet podpisů takový, jak stanoví zákon, město samozřejmě referendum vyhlásí. Literu zákona musíme naplnit."

Plavci chtějí oslovit širokou veřejnost

"Jelikož město Prostějov nepodniklo žádné kroky směrem k občanům, kteří by měli mít právo rozhodovat o největší investici posledních desetiletí do stavby, kterou mnoho z nich bude využívat, rozhodla se Tělovýchovná jednota Prostějov umožnit prostřednictvím místního referenda všem občanům vyjádřit se, zda chtějí větší a užitečnější bazén, než který se chystá prosadit vedení města Prostějova, aniž by přihlíželo k názoru veřejnosti nebo k vypracovaným odborným studiím," uzavírají zástupci TJ Prostějov.