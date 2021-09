"My ochutnáváme burčák, vybíráme, kde ho mají nejlepší. Už máme dva favority, ale ještě nás čekají další stánky, tak uvidíme," smály se dvě dámy Blanka s Věrou, které jednohlasně dodaly: "Nevíme, jestli vydržíme až do Fleretu."

Čí so hode? Naše přece! Tradiční prostějovské hodové slavnosti se po dvouletém strádání opět vrátily v plné parádě. Zajímavý kulturní program, slunečné počasí a pestrá nabídka občerstvení. Prim hrál hlavně burčák, který k tomuto období nedomyslitelně patří.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.