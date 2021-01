Zásilka dorazila dopoledne.

"Vakcíny jsme obdrželi dnes. Zatím jsme naočkovali prvních šest, sedm pacientů. Zatím jsou bez problémů, snášenlivost je dobrá," informoval primář infekčního oddělení Zdeněk Prokeš.

Strach není na místě. Jednou z prvních, kdo se nechal naočkovat byla i sestra Martina Burešová.

"Napřed jsem měla obavy. Rozmýšlela jsem se, jestli se mám nechat očkovat nebo ne. Nakonec jsem se rozhodla, že ano," líčila své první dojmy zdravotní sestra a dodala: "Bylo to bezvadné, vůbec to nebolí. Uvidím, jestli se projeví nějaké potíže či příznaky. Teď je mi ale fajn." Podobné pocity měl i další očkovaný.

"Už to je? Jé, to vůbec nebolelo," smál se z křesla primář očního oddělení Petr Frgál.

Denně dvacet pacientů.

"Zájem ze strany zdravotníků je poměrně velký. Měli jsme přislíbeno dvě stě dávek vakcíny a během tří dnů se objednávkový systém zaplnil. Denně naočkujeme dvacet pacientů," říká primář Prokeš a popisuje očkování: "Očkuje se do ramene, do deltového svalu. Jak se říká, do nedominantní končetiny. Kdo je pravák, dostane dávku do levé paže a naopak. Je to z toho důvodu, že obdobně jako u jiného očkování, může dojít k drobné bolesti v deltovém svalu."

Jde příkladem. "Od března pracuji v první linii. Denně se setkávám s covidovými pacienty a vnímám, že jedinou ochranou před touhle nemocí je očkování. Proto si myslím, že především my zdravotníci bychom měli jít příkladem," vysvětluje Marie Plisková, vrchní sestra infekčního oddělení.

Skladuje se v mrazáku.

"Očkovací látka se musí skladovat při mínus sedmdesáti stupních Celsia. Jakmile se vytáhne z mrazáku, v běžné chladničce vydrží pět až šest dnů. Z našeho pohledu se nejedná o žádný problém. My víme z objednávkového systému kolik pacientů přijde a podle toho si nachystáme přesný počet dávek vakcíny," přiblížil systém primář Prokeš, jenž uzavírá: "Nežádoucí účinky předpokládáme takové ty běžné. Tedy lokální bolestivost, případně zarudnutí. Mohou se vyskytnout i celkové příznaky, to znamená zvýšená teplota nebo chřipkové příznaky. Všechno by mělo odeznít tak do dvou, tří dnů nejpozději."