"Návštěva je navíc vždy umožněna pouze v době od 14.00 do 15.30 hodin jedné nejbližší osobě, která musí mít nasazenu roušku, musí provést desinfekci rukou a na oddělení nesmí vstoupit bez doprovodu personálu, který před návštěvou samotnou změří tělesnou teplotu příchozího a zhodnotí jeho zdravotní stav," popisuje podmínky návštěv mluvčí nemocnice Radka Miloševská

Cílem je co nejvíce snížit riziko nákazy personálu a pacientů.

"Rovněž vyzýváme naše pacienty, aby se do ambulancí a poraden přednostně objednávali telefonicky. Do ambulancí chodili přesně na smluvený čas a prosíme, aby se neshlukovali v čekárnách a po vyšetření zbytečně bezdůvodně nesetrvávali v budově či areálu nemocnice. Doprovod pacienta by měl být maximálně v podobě jedné osoby. Prosíme všechny o ohleduplné chování," dodala Miloševská.