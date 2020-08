Pracuje na tom, aby celý proces přípravy a testování vzorků urychlila. Nově by prostějovská laboratoř mohla vyšetřit až 250 vzorků denně. Chce se stát součástí páteřní sítě laboratoří vyšetřujících koronavirus SARS-CoV-2.

Úpravy nyní probíhají v bývalých skladových prostorech Laboratoře lékařské mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov. Sklad musel ustoupit novým požadavkům na speciální místo pro příjem a zpracování vzorků. Práce by měly skončit v září. „Co nejdříve. Ať jsme s předstihem připraveni na podzimní vlnu,“ uvedl Pavel Špunar, hlavní správce Agel Středomoravské nemocniční, pod kterou spadá také Nemocnice Agel Prostějov.

Laboratoř během jarního nouzového stavu fungovala v provizorním režimu, kdy se vyšetření na nový koronavirus pomocí metody PCR prováděla v upravených prostorách, které nebyly zcela přizpůsobeny náročné situaci.

„Nyní bude oddělení připraveno tak, aby se příjem vzorků na Covid-19 zcela oddělil od všech ostatních,“ popsal.

Nemocnice pracuje také na urychlení procesu vybalení a zpracování vzorků. Vybavení doplní tři laminární boxy.

„Budeme mít i nový extraktor nukleových kyselin, který je dokáže izolovat čtyřikrát rychleji než analyzátor, který jsme využívali na jaře. Tedy místo dvou hodin jen půl hodiny,” vysvětlovala primářka laboratoře Ivana Kohnová.

„Rovněž máme přislíbený další přístroj pro závěrečnou fázi vyšetření (RT-PCR), abychom mohli vyšetřovat paralelně ve dvou přístrojích a nemuseli čekat na ukončení analýzy,“ popisovala investici do urychlení testování.

Rychlejší bude i proces převzetí vzorků před analýzou.

„Pracujeme na tom, aby se nám žádanky exportovaly přímo do našeho laboratorního informačního systému a nemuseli jsme je po jedné manuálně vkládat. Stejně tak usilujeme o automatický přenos výsledků z analyzátorů přímo do počítače a odtud opět automatický přenos závěrečných hlášení různým autoritám přímo do jejich informačních systémů. Práci by usnadnilo i automatické SMS hlášení výsledků pacientům, tato administrativní práce dříve zaměstnávala tři lidi,“ vysvětlila Kohnová.

Na cestě do nemocnice je již nový izolátor nukleových kyselin a další potřebné dovybavení.

„Chceme být součástí celorepublikové sítě páteřních laboratoří, které vzorky na Covid-19 analyzují sedm dní v týdnu. Doufáme, že za ideálních podmínek bychom byli schopni vyšetřit denně až 250 vzorků,“ sdělila Ivana Kohnová.

Laboratoř rovněž počítá s personálním posílením týmu. Zaměstnanci budou mít komfortnější pracovní prostředí s vyšší úrovní bezpečnosti.