Původně se mělo stavět již v loňském roce. Město obdrželo dotaci, ale muselo ji vrátit.

"My jsme nebyli schopni zadministrovat, vypsat výběrové řízení. Pořád jsme řešili, že ta cena je příliš vysoká. Rada tak byla postavena před rozhodnutí. Buď to úplně poslat k ledu a začít pracovat na novém projektu," vysvětloval primátor František Jura v rozhovoru pro Deník a pokračoval: "Zvolili jsme řešení, že nebudeme stavět za každou cenu hned, ale počkáme, zkusíme v rámci možností opravit projekt a požádáme o dotaci znovu. Možná kdybychom to zrušili úplně, tak by bylo několik lidí spokojených. My ale chceme, aby mladí hokejisté měli zázemí odpovídající 21. století."

Bouře nevole

Důvody, proč byla dotace vrácena vidí trochu jinak opozice.

"Byly tam položky, co tam neměly co dělat a hlavně se lišily podklady pro MŠMT a pro veřejnou zakázku. Byla to zase ukázka práce vedení města, jak by se investice města realizovat neměly. Příprava projektu nedostatečná, dokumentace zmatená, zahájení stavby bez přidělené dotace a v rozporu s usnesením zastupitelstva, bylo podle mne za hranou," říká zastupitelka Hana Naiclerová (NZ).

Bouři nevole vyvolala v zastupitelstvu skutečnost, že se začalo s přípravnými pracemi dříve, než byla oficiálně městu přiklepnuta dotace.

"Podivuji se nad tím, že stavba byla zahájena ještě před tím, než měl primátor informaci o přidělení dotace, když veřejně slíbil, že se bez dotace stavět nebude," komentoval zastupitel Petr Ošťádal (STAN).

Dotace přiklepnuta

Potvrzení čtyřicetimilionové dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přišlo v pondělí 15. června 2020. "Obdržel jsem oznámení o schválení naší žádosti. Výstavba tak může být zahájena naplno," sdělil primátor František Jura (ANO 2011) na čtvrtečním prostějovském Setkání s primátorem, které organizovalo vydavatelství Vltava Labe Media a Deník.

Postavit hokejové šatny za bezmála sto milionů, se na první pohled zdá nadhodnocené.

"Projektu se od začátku říká šatny, ve skutečnosti je to ovšem komplexni moderní zázemí pro hokejovou mládež. Z některých zkreslených zpráv by se mohlo zdát, že postavíme jednu šatnu pro domácí, jednu pro hosty a bude to stát devadesát milionů. To je samozřejmě nesmysl," vysvětloval již dříve František Jura.

O tom, že je nové zázemí potřeba nepolemizuje ani Hana Naiclerová.

"Musím předeslat, že děti šatny potřebují, o tom není pochyb. Otázka je v jaké ceně, rozsahu stavby a jestli vůbec někdo ví, co se bude reálně stavět, když dokumentace vykazovala tak závažná pochybení."

Brousírna, dílna sklady i pokladna

Za zimním stadionem se přes veškeré diskuze staví. Měla by tam být moderní dvoupatrová budova s komfortním zázemím.

"V přízemí bude třináct šaten pro hráče, šatny pro trenéry a rozhodčí. Dále ošetřovna, místnost na broušení bruslí, dílna, sklady a pokladna. Ke každé šatně bude patřit moderní sociální zařízení," popsal primátor František Jura a dodal: "V patře bude situováno administrativní zázemí, včetně klubovny, tělocvičny, posilovny a bufetu."

Celkové náklady se budou pohybovat okolo devadesáti milionů korun. Město Prostějov má vyčleněnu částku padesáti milionů, dotace z MŠMT činí čtyřicet milionů a osmi miliony by měl přispět Olomoucký kraj. Šatny by měly být dokončeny do konce letošního roku.