Prostějov začal odtahovat překážející vraky. Tyto čekají v kovošrotu

Rezivějící vraky mizí z prostějovských ulic. Prázdné pneumatiky, špínou zašlé karoserie a plevel rašící pod nimi. Odstavená auta, která zabírají parkovací místa, by na jaře měla jít do dražby. Ve veřejné nabídce by se mohlo ocitnout osm vraků.

Osm osobních automobilů různých značek čeká na své majitele nebo dražbu v areálu kovošrotu za hlavním nádražím. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil