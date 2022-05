"Musím to zaklepat. Rekonstrukce Vrahovické, konkrétně její třetí etapa funguje bez problémů. Vypadá to, že bude daný úsek hotový dokonce dříve," informuje o aktuálním stavu prací v úseku od náměstí Padlých hrdinů k autobusovému nádraží Jiří Rozehnal, náměstek primátora. Práce byly zahájeny v únoru a hotovo by mělo být 30. června.

Po plynu je na řadě vodovod

Hluboké díry v asfaltovém povrchu Wolkerovy ulice, taková je aktuální situace na části vnitřního městského okruhu.

"Hotová je již přeložka plynu, v současnosti se pracuje na přeložkách vodovodu. V okamžiku, kdy bude voda dokončena, nastoupí se na celkovou rekonstrukci Wolkerovy ulici ve stejném režimu, jako aktuálně ve Vrahovické ulici," popisuje stav druhé rozkopané tepny Rozehnal.

Práce ve Wolkerově ulici byly zahájeny v březnu, od té doby je ulice jednosměrná.

Úplná uzavírka je na řadě od 1. července až do poloviny října.

Hustý provoz okolo starého Kauflandu

"Díky jednosměrce od Brněnské, se musí objíždět centrum až po Okružní. Když se chcete dostat na Dolní v době dopravní špičky je to problém. Navíc se opravuje i estakáda, takže je lepší jezdit po severním obchvatu," komentuje Hana Burešová s tím, že je zvědavá na zácpy až bude Wolkerova uzavřená úplně.