Poutavá výstava mapující historii československých výsadkářů láká do prostějovského muzea. Vojenský útvar 8280 nebo veřejnosti známější 601. skupina speciálních sil generála Moravce je právě s Prostějovem neoddělitelně spjatá.

Průřez historií připomíná složitou dobu pod dohledem komunistů a také současnou prestiž červených baretů ze střední Moravy.

Unikátní expozice v prostějovském Muzeu a galerii připomíná nejdůležitější data ve vývoji výsadkových vojsk v bývalém Československu a plynule přechází až do současnosti, kdy patří prostějovští speciálové mezi světovou špičku vojenských speciálních jednotek.

"Chodí docela dost lidí. Hlavně starší chlapi, ale hodně sebou berou i syny a vnuky. Opravdu se jim ta expozice povedla, je hodně zajímavá," komentovala zaměstnankyně muzea prodávající lístky.

Výsadkové vojsko vzniklo v Československu oficiálně až v roce 1952, ale prvopočátky speciálních jednotek se datují už do období II. světové války. Jednou z nejznámějších a nejslavnějších operací výsadkářů byl atentát na tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha. Červené barety byly součástí mnoha dalších důležitých misí a dodnes jsou chloubou české armády.

Výstava přibližující dějiny elitního vojenského útvaru Armády České republiky, který téměř 20 let funguje pod názvem 601. skupina speciálních sil generála Moravce a připomíná také 80. výročí uskutečnění operace Anthropoid a uplynutí 75 let od založení československého výsadkového vojska, bude v prostějovském Muzeu a galerii k vidění až do 4. září 2022.