"S řešením jsme začali hned po jarních prázdninách. Se všemi řediteli prostějovských základních a mateřských škol, jsme se sešli na schůzce a dali jsme dohromady metodiku, jak a co budeme dělat. Ono těch možností příliš nebylo, protože jsme stále pod tlakem naší legislativy," dodal náměstek Krchňavý.

Dvě možnosti, jak děti vzdělávat

Nabízí se dvě možnosti. Ukrajinské děti mohou chodit do škol nebo se učit společně.

"Buď je budeme zařazovat do škol, což je předpoklad u dětí a rodičů, kteří se rozhodnou u nás zůstat natrvalo. Druhou variantou je vytvoření takzvaných adaptačních skupin. V reálu by to vypadalo následovně: adaptační skupiny by byly pro první stupeň, druhý stupeň a pro středoškoláky. Zakládat ji může jakákoliv právnická či fyzická osoba. My bychom se toho jako město ujali. Podmínkou ale je vědět, kolik těch dětí bude," vysvětluje náměstek.

Volná místa na školách jsou k dispozici

"V Prostějově jsme se dohodli, že prostřednictvím městského webu zveřejníme kolik máme volných míst v mateřských školách a kolik v jednotlivých ročnících základních škol. Každý zájemce se tak může podívat, kde škola je a mohl tam být nasměrován. Seznam průběžně aktualizujeme a v případě, že nás někdo osloví, poskytneme mu aktuální informace," popisuje Krchňavý s tím, že ve středu bylo v prostějovských mateřských školách osmnáct volných míst a základní školy hlásí necelé tři stovky.

Ne všechny děti chodí do škol.

"Mám relevantní informace z velkých průmyslových podniků, kolik zaměstnali Ukrajinců a kolik mají dětí. Víme tak, že zdaleka ne všichni v současnosti přihlásili své děti do škol. Například v Hopi víme o třiadvaceti žácích základní školy, šesti středoškolácích a dvou dětech z mateřské školy. V Mubee mají okolo pětadvaceti dětí. Pro nás je teď důležité zjistit, kolik bude zájemců o první či druhý stupeň, případně střední školu," informuje Jan Krchňavý.

Kde bydlí?

"K dnešnímu datu je v Prostějově 513 Ukrajinců. Ubytovaní jsou v ubytovnách v Kojetínské ulici, dvě ubytovny jsou ve Vrahovicích. Funguje to tak, že dlouhodobě zaměstnaní Ukrajinci si mohou k sobě vzít rodiny. V každé z těch ubytoven je vyčleněna jedna místnost pro jejich děti, kde si mohou hrát," informuje náměstkyně primátora Alena Rašková s tím, že další Ukrajinci jsou ubytováni v hotelu Grand.

"Město poskytlo pět krizových bytů v Kostelecké ulici, kde je v současnosti ubytováno šestnáct lidí. Vedle dětí umístěných ve školách a školkách, máme jedno dítě umístěné i v jeslích," dodává náměstkyně.

Byty už volné nejsou

V případě, že by se do Prostějova dostali další Ukrajinci, řešením by byly tělocvičny.

"Volné byty už město nemá. V případě nutnosti a potřeby máme nachystané sportovní zařízení. Například tělocvičnu DDM na Vápenici, Národní sportovní centrum případně tělocvičnu v Olympijské ulici. Uvidíme jak se situace bude dále vyvíjet," uzavírá Rašková s tím, že další volná místa na Prostějovsku jsou ještě i v některých obcích.