"Uvědomuji si, že v současné době je potřeba šetřit, s tím souhlasím. Navrhovali jsme v rámci úřadu spoustu věcí, kde můžeme ušetřit. Týká se to i komunálních služeb. Konkrétně osvětlení i vánoční výzdoby. Tam kde to jde, šetřit budeme," vyjádřil se k současné situaci primátor František Jura s tím, že kluziště má jiný rozměr.

Finanční náročnost je značná.

Starostou Konice bude nadále Michal Obrusník

"Beru to jako hotovou věc. Zaregistroval jsem hlasy pro i proti. Osobně bych raději viděl méně finančně náročnou atrakci. Nabízí se například vstup do lázní zdarma nebo delší bruslení veřejnosti na zimním stadionu (což může narazit na obsazenost stadionu). Uvědomme si, že cena, která se v minulosti platila za provoz a pronájem kluziště se blížila polovině ročního rozpočtu malé obce," upozorňuje opoziční zastupitel Petr Ošťádal.

Po covidových omezeních mají lidé nárok na normální Vánoce.

"Prožili jsme dva roky covidu, kdy jsme nemohli jít pořádně ven. V loňském roce bylo kluziště sice otevřené, ale jen pro dvacet lidí a stánky byly zavřené. Můj názor je takový, že bychom neměli sedět doma ve svetrech a čekat co bude. Kluziště je z tohoto pohledu a veřejného života ve městě důležité. Jeho provoz bude zkrácen o čtrnáct dnů," vysvětluje František Jura a dodává: "My si to dovolit můžeme, není to pouze o financích. Potkával jsem spoustu lidí i s malými dětmi a drtivá většina se přimlouvala za to, aby kluziště v Prostějově bylo. Bez kluziště by nebyla ta správná vánoční atmosféra."

Prostějovským primátorem byl opět zvolen Jura. Opozici vadí někteří náměstci

Kluziště bude na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově umístěno od pátku 2. prosince letošního roku do neděle 1. ledna 2023.

Dopoledne bude sloužit především školám a školkám, odpoledne pak široké veřejnosti. Vánoční trhy na náměstí T. G. Masaryka začnou v pondělí 21. listopadu 2022 a vánoční strom bude slavnostně rozsvícen v pátek 25. listopadu 2022.