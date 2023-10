VIDEO: Plné KaSko oslavilo jubileum Tublatanky. Podívejte se

Rockeři nestárnou. Na to by přísahali všichni, kdo si užili páteční koncert Tublatanky v Prostějově. Trio slovenských muzikantů odehrálo téměř dvouhodinový program v plném nasazení a rozpálilo patnáct stovek fanoušků ve Společenském domě do běla.

Koncert Tublatanka, Prostějov, 20.10. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil