Deník nyní přináší přehledný článek, jehož součástí je i fotogalerie dosavadních návrhů loga. Posuďte sami, zda vám nějaký nápad připadá jako dobrý, zda by odpovídal reprezentaci statutárního města.

Město Prostějov hledalo vlastní logo už před jedenácti lety. Uzávěrka prvního kola premiérové soutěže o logo Prostějova byla na jaře roku 2013. A nyní "desetiletý" skok. Uzávěrka zatím té poslední měla termín 30. listopadu 2023. Uplynulo od té doby tedy více než deset let.

Třeba říci, že v posledním klání soupeřili v invenci studenti prostějovských škol. Vytvořili a poslali sedm návrhů. „Dva návrhy byly od studentů ART ECONu, jeden z Gymnázia Jiřího Wolkera, jeden ze ZŠ Melantrichova a trojice návrhů byla od žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose,“ vyjmenovala prostějovská radní Milada Sokolová (ODS).

Bez vítěze

Požadavkem města bylo, aby logo tvořilo základ pro jednotný vizuál města. To už ostatně platilo už před lety. "Logo má reflektovat tradice a vztah k městu, ale zároveň být jednoduché, hravé, kreativní a nadčasové," žádala radnice s dovětkem, že osloví žáky zušky a místní středoškoláky. V Prostějově jsou dvě střední školy s výtvarným zaměřením.



A výsledek? Bez vítěze. "Akceptovali jsme názor profesionálních grafiků a nebudeme vyhlašovat vítěze soutěže ani stanovovat pořadí,“ uvedl v těchto dnech primátor František Jura s tím, že rada zváží zadání loga specializované agentuře. Studenti sice dostanou poděkování a drobnou odměnu, ale "sláva", potažmo odměna v podobě několika tisícovek, žádného z nich nečeká.

A teď se vraťme na začátek. Dva dny před uzávěrkou v roce 2013 leželo na podatelně zhruba dvacet návrhů na logo Prostějova. Nakonec se jich ale sešlo téměř o stovku víc. „Do soutěže na návrh loga a logotypu statutárního města Prostějova se přihlásilo sto dvanáct zájemců,“ informovala tehdy mluvčí radnice Jana Gáborová. Mezi tvůrci byli i někteří ze zahraničí. Na jedné z obálek bylo razítko podací pošty ve Vídni.

V srpnu téhož roku ukázalo město pět návrhů, které se dostaly do nejužšího finále. Vítězná pětice své výtvory během prázdnin přivedla do definitivní podoby, aby bylo vidět, jak vypadají na vizitkách a hlavičkovém papíře (viz snímky ve fotogalerii).

Den před vyhlášením zrušeno

Názor na jednotlivá loga mohli obyvatelé Prostějova vyjádřit na webových stránkách města. Loga a logotypy předložili autoři v barevné i černobílé verzi. První soutěž ale nakonec skončila fiaskem. Radní den před slíbeným oficiálním termínem vyhlášení výsledků udělali nad soutěží kříž. Na zúžený výběr návrhů se snášela silná kritika. Konšelé vzkázali, že osloví profesionální designéry.

„Jednomyslně jsme se shodli na tom, že soutěž ukončíme bez stanovení vítěze,“ konstatoval tehdejší radní Zdeněk Fišer. „Respektovali jsme v podstatě přání občanů, kteří sice v anketě na webových stránkách města jednu variantu vybrali, ale převažovaly negativní ohlasy a žádosti, abychom soutěž zrušili,“ řekl.

Nejužší výběr pěti návrhů byl terčem kritiky laické veřejnosti, výtvarně poučených lidí i kumštýřů. „Návrhy na logo Prostějova jsou skutečně tristní, chybí v nich myšlenka,“ vyjádřil se v roce 2013 například známý prostějovský fotograf Bob Pacholík.