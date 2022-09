"Upřímně řeknu, že takový výsledek jsem nečekal. Naše vítězství je drtivé. Chtěl bych poděkovat občanům Prostějova, že tímto způsobem ocenili naši práci. Vnímám to tak, že viděli, že jsme pracovali poctivě a tvrdě a Prostějov jde dopředu," komentoval bezprostředně po sečtení všech hlasů lídr vítězného hnutí a současný primátor František Jura s tím, že ve vítězství věřil, ale ne takovým rozdílem. "Vyhráli jsme o parník. Jsem opravdu v euforii a musím poděkovat celému mému týmu a voličům, že nám dali důvěru."

U "stříbrného" seskupení Na rovinu! šest mandátů berou, ale zůstanou pravděpodobně opět v opozici.

"Cílili jsme na to, že nám lidi dají důvěru, proto aby v Prostějově proběhly změny. Nicméně se projevilo, že to není pouze o komunální politice, ale svou úlohu sehrály i protestní hlasy. Lidi mají strach a věří spíše populistickým slibům. To se projevilo v tom, že výrazným způsobem zvítězilo ANO," vyjádřil se k výsledkům Aleš Matyášek, lídr koalice Na Rovinu! s tím, že s počtem mandátů je spokojený.

"Mířili jsme i na vyšší metu, ale v průběhu voleb se ukázalo, že to není o komunální politice, ale je tady ten přesah globální krize. Pokud budu konkrétní, tak jsme ziskem šesti mandátů posílili, protože v předchozích volbách jsme získali čtyři mandáty, takže jsme spíše posílili."

Třetí místo je pro místní SPD výrazným skokem vpřed.

"Přiznám se, že jsme očekávali výsledek mezi třinácti až patnácti procenty. Realita nás příjemně překvapila. Myslím si, že voliči pochopili, kdo s nimi hraje na rovinu a myslí to vážně. Nebudu popírat, že nám pomohla i současná situace s cenami energií a další s tím související problémy," sdělil Deníku lídr prostějovské SPD Pavel Dopita.

Výsledkový posun zaznamenala i ODS.

"Když jsem skládala kandidátku, slibovala jsem členské základně o jeden až dva mandáty lepší výsledek. Pak přišla válka na Ukrajině, zdražování energií, přesto jsme získali o jeden mandát více než před čtyřmi roky. Na rozdíl od jiných stran jsme neztratili, naopak získali. Jsme spokojení, ale nečekala jsem takový výsledek vládních opozičních stran Ano a SPD," nechala se slyšet krátce po volbách Milada Sokolová, lídr ODS. "Samozřejmě musím vítězi pogratulovat k výbornému výsledku."

Ambiciózní Pévéčko zaznamenalo výrazný propad.

"Před volbami jsem si říkal, že kdybychom obhájili pět mandátů, bude to úspěch. Máme tři, ale neberu to jako prohru. Pro místní politické hnutí je zisk tří mandátů vynikající výsledek, protože celospolečenská situace je taková, že volby byly spíše referendem o nespokojenosti s tím, co se děje v republice. Náš výsledek tedy vnímáme jako úspěch, protože jsme přeskočili celostátní strany a zůstali jsme v zastupitelstvu," nebral ztrátu dvou křesel tragicky lídr Pévéčka Jiří Pospíšil s tím, že výrazné vítězství ANO nečekal. "Nicméně se jedná o politickou realitu a já musím vítězům pogratulovat."

Zbývající poslední zastupitelské křeslo získali Piráti díky přepočtu hlasů za neúplnou kandidátku. Z původních 4,41% se dostali na 5,31%, což jim zaručilo mandát pro lídra Jana Mochťáka.

"Nakonec jsme rádi, že jsme z té nuly skočili alespoň na jedničku. Na druhé straně jsme smutní, kam se politika ubírá. Máme místo v zastupitelstvu a to je dobře, protože můžeme občanům dokázat, co v Prostějově chceme dělat," uvedl k výsledku Jan Mochťák.

Neúspěchem dopadly komunálky pro zbývající čtyři subjekty. Do zastupitelstva se nedostali Spojenci pro Prostějov (4,43%), ČSSD (4,02%), Levicoví občané Prostějova s KSČM (3,10) a Zvířata potřebují pomoc (3,58%).

