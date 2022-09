Dohromady by tato trojkoalice dala dohromady dvaadvacet mandátů v pětatřicetičlenném zastupitelstvu.

"Rozložení sil je úplně jiné než před čtyřmi roky. Máme čtrnáct mandátů a naše vyjednávací pozice je úplně jiná. Budeme jednat se všemi stranami. Názorově se rozcházíme nejvíce s jednou stranou a to je Na Rovinu!, ale vítězná strana by si měla ke stolu sednout s každou stranou, která se dostane do zastupitelstva," nastínil v sobotu večer František Jura, primátor a lídr vítězného ANO.

Přístupná výše zmíněné koalici by byla i ODS.

"Věřím tomu, že náš volební výsledek a tedy i výchozí pozice jsou dobré pro jednání o možném sestavení koaliční vlády," komentovala situaci po skončení voleb Milada Sokolová, lídr ODS s tím, že její strana zůstane ve hře a bude se podílet na sestavení koalice.

Na radnici by rádo zůstalo i Pévéčko.

"Vše je otázkou jednání. Vítěz voleb si může vybrat, koho bude chtít do koalice. Uvidíme jak to dopadne. Já osobně si dovedu naši spolupráci představit. Máme spoustu styčných bodů, čtyři roky jsme společně fungovali a nevidím problém v tom, abychom pokračovali nadále," říkal lídr Pévéčka Jiří Pospíšil a dodal: "Rozhodně bychom nemohli spolupracovat s hnutím Na Rovinu!"

SPD: Chtěli bychom do koalice

Naděje na výstup ze stínu si činí i SPD.

"My jsme byli konstruktivní opozice a teď bychom chtěli být stejně konstruktivní součástí koalice. S bývalým a s největší pravděpodobností i příštím primátorem se nám spolupracovalo dobře. Vždycky jsme se dokázali domluvit," nechal se slyšet v předvečer jednání Pavel Dopita, lídr SPD.

Obhájili druhé místo, ale se vstupem do koalice nepočítají.

"Pokud v Prostějově panují demokratická pravidla, očekáváme, že budeme osloveni výhercem voleb. Měli bychom být osloveni první, ale to se tak asi nestane," usmíval se lídr Na Rovinu! Aleš Matyášek a dodal: "Koalici s ANO si dovedu představit pouze v případě, že bychom realizovali náš volební program. Ten byl sestaven velice konkrétně bez nějakých vágních odkazů na to, čemu by lidé nerozuměli."

