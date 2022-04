Většina jich byla zavražděna, domů se jich vrátilo pouhých 109. Veřejným přečtením jejich jmen s vzdává úcta jejich památce, v Prostějově již počtvrté.

Trvalá připomínka je důležitá.

"Připomínat si holocaust je potřeba neustále, aby se již nikdy nic podobného nestalo," řekl ve svém úvodním slově Jiří Klimeš z Židovské obce Olomouc.

Akce konaná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu, se ve čtvrtek uskutečnila celkem ve čtyřiadvaceti městech.

Odvlečena byla i spousta dětí.

"Do koncentračních táborů bylo z Prostějova odvlečeno více než sto dětí do patnácti let. Ti, co přežili hrůzy války, následně odešli do zahraničí jako například Michal Maud Beerová, prostějovská rodačka. Hlavním cílem akce je šířit povědomí o holocaustu, poukázat na krajní důsledky projevů rasismu, propojit historické vědomí se současným děním ve společnosti, upozornit na stav dodržování lidských práv a formou osvěty působit preventivně proti šíření a projevům antisemitismu mezi mladou generací," uvedl Filip Gregor, historik prostějovského muzea.

Většina odvlečených prostějovských bývalých spoluobčanů byla povražděna v Osvětimi, Malém Trostinci, Baranoviči a dalších vyhlazovacích táborech nebo zemřela v Terezíně.