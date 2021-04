Výroční známka, venkovní pozorování nebo modely měsíce a země. Prostějovská hvězdárna oslavila v pondělí šedesáté narozeniny. V rámci letošního kulatého jubilea chystá astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově pro veřejnost řadu akcí, mimo jiné i spolupráci s olomouckým Street art festivalem.

Prostějovská hvězdárna | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Letos je to přesně šedesát let, kdy se otevřela nová éra v historii průzkumu vesmíru. Ruský kosmonaut Jurij Gagarin, na palubě kosmické lodi Vostok 1, tehdy uskutečnil první pilotovaný let do vesmíru. Datum 12. dubna 1961 však bylo významné i pro obyvatele Prostějova, právě v tento den se totiž otevřela tamní hvězdárna.