/FOTOGALERIE/ Tradiční Hanácké slavnosti lákají do centra Prostějova tisíce lidí. Na podiu před radnicí baví pestrý kulturní program, příjemné počasí přímo vybízí k občerstvení. Dát si burčák, klobásu či cukrovou vatu je povinností. Kolik ale letos všechno stojí?

Hodové slavnosti v Prostějově, 16.9. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Vyrazit o hodech do města je povinnost. Vždycky hledáme ten nejlepší burčák, ale letos se to pěkně prodraží. Nevypijeme tak litry, ale spíše usrkáváme a zdravíme se známými," komentoval současnou drahotu Pavel.

Korzovat po Masarykově náměstí mezi stánky je tradice. "Vždycky vyrazíme i s rodinou. Ochutnáme burčák, děti chtějí sladkosti a každý rok kupujeme perníkové srdce," uvedl například Robert.

Na kolotoče se musí zamířit přes bankomat. "Mám tři děti a při ceně sto korun za jednu atrakci je to mazec. Kdybych jim měl vyhovět ve všem, co chtějí, tak by mi nestačilo půl výplaty," krčil pro změnu rameny David.

VIDEO: Prostějovské hody odstartovaly U Rockyho hity Kabátů. Podívejte se

Jediné, co je na městě zadarmo, je kulturní program. "Je dobře, že se v Prostějově hodové tradice drží. Vždycky s manželem chodíme v neděli odpoledne a sledujeme vystoupení. Letos se těšíme na Annu K.," prozradila dáma seniorského věku.

A kolik co vlastně na náměstí stojí? Dvě decky burčáku pořídíte za 30 korun. Langoš nebo trdelník vyjde na stovku, pivo se pohybuje okolo padesátikoruny, klobása nebo bramborák přijde od 80 až po 100 korun. Jedna jízda na kolotoči startuje také na stovce.

41. Prostějovské hanácké slavnosti



PROGRAM V NEDĚLI 17. ZÁŘÍ:

dopoledne – Jaro Hané – komponovaný program dětských folklorních souborů

11.30 hod. - Stanley´s Dixie Street Band

13.30 hod. - Kateřina Marie Tichá a Bandjeez

14 hod – oficiální zahájení slavností

15 hod. - "Čí so hode" – průvod krojovaných souborů

15.30 hod. - "Čí so hode…Naše!" - zahájení odpoledního programu

19 hod. - koncert Anny K.

od 10 do 17 hodin – projížďky historickým kočárem společnosti Kočáry Mylord Václava Obra

od 9 do 17 hodin – výstava bonsají na nádvoří zámku