Podnikatelé provozující své živnosti v nebytových prostorách města nebudou muset platit nájem. Ti, kteří nepodnikají v městských prostorách pak dostanou finanční dar.

„Považuji za mimořádně důležité, aby se nám podařilo udržet drobné podnikání v co největší míře,“ říká primátor František Jura (ANO 2011).

Prostějov šel dále než jiná města, která zatím živnostníkům povětšinou „jen“ odpouští nájmy v městských prostorech.

"My jsme k pomoci živnostníkům přistoupili naopak způsobem, kdy jsme chtěli pomoci spravedlivě všem, ať už mají svou prostějovskou provozovnu zavřenou v městském nebo soukromém prostoru. Prvním jsme odpustili nájem až do výše patnáct tisíc korun, druhým poskytli stejně vysokou podporu," vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS), která dodává: "Podpora proto bude jednoduchá a rychlá. Proběhne formou daru a živnostníkům z Prostějova stačí vyplnit jediný formulář."

Pro některé to bude jen záplata

S formou podpory vyjadřují spokojenost i samotní podnikatelé.

"Určitě je to od radnice super gesto, kterého si vážím. Pro hodně podnikatelů těch drobnějších jako jsou kosmetičky, kadeřnice, malé obchůdky je to, že museli zavřít, ale platí dál nájem a náklady na podnikáním opravdu likvidační. Těm menším bez zaměstnanců to určitě pomůže. Bohužel podnikatelé, kteří museli zavřít a mají zaměstnance, tak pro ty to asi bude jen malá záplata," říká prostějovská živnostnice Alena Kovářová.

"Těžko říct jak dlouho tato situace bude trvat, ale pokud déle, než tři měsíce, tak je to postupně všechny položí a zlikviduje. Já mám naštěstí ty podnikání tři, protože jsem nechtěla nikdy nést riziko jen jednoho podnikání, které když se položí, tak položí i mě. Dvě z těchto podnikání fungují online, takže ztrátu z toho jednoho podnikání pokryjí," doplnila Alena Kovářová.

Musíme se k tomu postavit čelem

Podpora živnostníků a drobných podnikatelů je důležitá a radním není jejich osud lhostejný.

"Je pro nás důležité ve městě zachránit menší obchody a drobné provozovny. Neváhali jsme proto i trochu suplovat úlohu státu, který svými opatřeními omezil některým živnostníkům obživu. Není možné se stavět k problémům živnostníků zády, ale čelem!" má jasno Milada Sokolová.

Kde se bere ta nenávist?

Pro mnohé lidi je ale slovo podnikatel jako rudý hadr pro býka.

"Zaráží mě ta hromadící se nenávist lidí všude okolo vůči podnikatelům. Když musím na facebooku číst ty nenávistné komentáře na adresu podnikatelů, tak je mi z toho opravdu zle. Jako by bylo slovo podnikatel v této zemi byla ta největší urážka, za kterou se skrývá to největší zlo. Je to smutné a nechápu, kde se ta nenávist v těch lidech bere," komentuje se smutkem v hlase Alena Kovářová.

V reálu to je tak, že podnikatelům, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb, a provozují své živnosti v nebytových prostorách města, bude prominut nájem po dobu tří měsíců, nejvýše v částce patnáct tisíc korun.

Okamžitá peněžitá pomoc do výše patnáct tisíc korun na pokrytí části nákladů bude určena pro živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávají do finančních problémů a nepodnikají v nebytových prostorách města. Pro tyto účely vyčlenila Rada města Prostějova částku pět milionů korun.