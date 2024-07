V současnosti je pobočka hermeticky uzavřená a opuštěné prostory čekají na avizovaný převod budovy místního nádraží do majetku města.

"Zrušit tuhle poštu byl zásah především pro starší lidi. Byla to jediná pošta v Prostějově, kde se dá pohodlně zaparkovat. Co jsem vysledoval, chybí především starším lidem, kteří sem byli zvyklí chodit," komentoval muž důchodového věku bydlící v bytě nad zrušenou poštou.

"Bude tam Vietnamec, co provozuje i další obchody v Prostějově. Například po zrušené Dési na náměstí T. G. Masaryka," prozradila Deníku sympatická žena ze sousedního kadeřnictví.

Vedle Tří bříz je pojišťovna. Z trojice zrušených úřadů dopadla na první pohled nejlépe pobočka v Dolní ulici. V prostorách funguje kancelář pojišťovny Allianz.

"Ona ta pošta prošla modernizací, takže ty prostory ani nepotřebovaly nějak zvláštní úpravy," komentovala starší žena procházející okolo.

Z pohledu Prostějovanů, tedy zrušené poštovní pobočky příliš nechybí. "Důležité bylo, že se dokázaly zachránit pošty v pasáži u Penny marketu a v Čechovicích. Ty kdyby se zrušily také, tak by byl problém. Takhle to solidně pokryjí ty, co zbyly," říká například Miroslav Slezák z Prostějova.

Pošta přichází o klienty. "V souvislosti s loňskou redukcí poboček na legislativou určený rámec 2900 poboček nezaznamenala Česká pošta žádný zásadní problém. Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc," potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.