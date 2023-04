Koncem uplynulého týdne došlo k posunu ve věci avizovaného rušení pobočky České pošty v obchodní pasáži Hloučela. Primátor jednal s oblastním poštovním šéfem a objevila se šance, že bezbariérový úřad obsluhující desetitisícovou aglomeraci bude zachován.

K 1. červenci 2023 dojde k uzavření čtyř poboček České pošty v Prostějově. Jednou z nich je i pošta Prostějov 4, v obchodní pasáži v Plumlovské ulici. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Pošta nabízí výměnu za zrušení pobočky v Čechovicích. "Udělali jsme první důležitý krok a připraveni jsme dělat i další. Zrušení pobočky v Čechovicích pro nás ovšem není řešení," nechal se slyšet primátor František Jura (ANO), který jednal v závěru týdne s oblastním ředitelem České pošty Pavlem Smyčkem.

Státní podnik chce v Prostějově k 1. červenci ukončit provoz čtyř poboček. Obrovskou nevoli občanů sklidilo zejména vytipování pošty v Plumlovské ulici. Česká pošta nabízí zachování frekventované pobočky, ale zrušila by v tom případě malý úřad v místní části Čechovice.

VIDEO: Prostějov přijde o 4 pošty! Ruší se i pobočka v pasáži Plumlovská

Město chce zachovat v provozu obě pobočky. "Tamní občané mají stejné právo na služby jako všichni ostatní. Proto jsme České poště nabídli zachování pobočky v Čechovicích v režimu Pošta Partner," říká primátor.

Budova v Čechovicích patří prostějovské samosprávě. Provoz vyžaduje jednoho zaměstnance.

Vedle Pošty Partner by vzniklo nové kontaktní místo. "Zřejmě bychom se nevyhnuli nákladům souvisejícím se zapojením tohoto pracoviště do systému pošty. Pokud by to bylo podmínkou pro udržení pobočky, jsme připraveni to udělat. Zachování služeb pro naše občany je priorita," dodává Jura.

Města v kraji bojují o zachování pošt. Ruší se ty bezbariérové, namítají

Konečné slovo bude mít Praha. Předběžnou dohodu s oblastním ředitelem České pošty musí schválit centrální vedení státního podniku.

Česká pošta chce k 1. červenci 2023 zrušit v Prostějově čtyři pobočky. Jedná se o Prostějov 3 ve Sladkovského ulici, Prostějov 4 v pasáži Hloučela, Prostějov 6 ve Vrahovicích a Prostějov 8 v Dolní ulici.