Prostějov bude žít hokejem. Fandit se bude na zámku, poteče Radegast

Čtvrtfinále ve fanzóně? Obyvatelé Prostějova fandící hokejovému národnímu týmu nemusejí jezdit do Ostravy ani do Prahy. Sledovat souboj Čechů s USA o postup do semifinále mistrovství světa budou mít možnost přímo v centru města.

Fanoušci Mistrovství světa v hokeji. Zápas Česko x Kanada. | Video: Deník/Radek Cihla