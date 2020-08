Prostějované to rozjeli s No Name. Podívejte se

Slovenská pop-rocková kapela No Name to ve čtvrtek večer pořádně rozjela na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, kam ji pozvali organizátoři Prostějovského „babího“ léta. Na Hanou přivezla největší hity jako „Prvá“ nebo „Žily“ a davy u pódia před radnicí si vystoupení pořádně užily.

Koncert No Name, nám. T. G. Masaryka - Prostějovské "babí" léto, 27. srpna 2020 | Foto: Deník / Daniela Tauberová