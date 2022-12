"Kapry zde prodávám třicet let. Zažil jsem i mínus dvacet čtyři stupňů. Nejhorší ale je, když prší," zavzpomínal Ladislav Špičák, který vánoční ryby prodává s osvědčenou rodinnou partou.

Babičky chodily se síťovkami. "Za ty roky se tu vystřídaly celé generace zákazníků. Pamatuji babičky s klasickými síťovkami, pak už chodily jejich děti. Jsem rád, že se prakticky všichni vracejí," říká sedmdesátiletý podnikatel.

Největší nápor přichází dva dny před Štědrým večerem.

"Dnes to ještě není nic moc. Zítra a v pátek ale bude nekonečná fronta. O to, že by nebyl o ryby zájem, se nebojím. Doplňujeme je průběžně. Máme tovačovské kapry, ale i štiky, sumce a amury. Cena za kapra je jednotná, na velikosti nezáleží," směje se Špičák a dodává: "Když jsem začínal, tak stálo kilo 54 korun, od té doby to jde pořád nahoru. Letos o dvanáct korun více než loni. Kilo máme za 139 korun."

Amur je dražší o deset korun, za kilo sumce a štiky zaplatí zájemce 330 korun.

Kapři s v Prostějově prodávají i na dalších tradičních místech. V Centru myslivosti na Plumlovské ulici, v restauraci Luto u nové nemocnice nebo v Dolní ulici v Zahradnictví Kubíček. Kapry najdou lidé dále i u všech nákupních center.