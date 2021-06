Když se řekne Čelčice, co se vám vybaví?

"Krásná vesnička. Příjemná k bydlení s dobrou polohou. Máme zde výborné spojení vlakem i autobusem a příjemné prostředí."

Čím myslíte, že mohou být Čelčice zajímavé pro náhodného návštěvníka?

"Bohužel u nás toho moc, co by zajímalo turisty nemáme. Jsou zde dvě kapličky, tři kříže, jinak žádné památky nejsou. Jediné, co bychom mohli ukázat je obecní rybník. Přímo v obci ale máme amatérského historika pana Kouřila, který má doma soukromé vojenské muzeum o druhé světové válce kde má i osobně vykopané artefakty jako tankové pásy, náboje, kusy letadel, uniformy a další věci."

Skromnost v případě vodní nádrže snad není na místě, ne?

"Jedná se o velkou plochu o rozloze téměř čtyři hektary. Chodí tam spousta lidí i z okolních vesnic a v sezoně i z širšího okolí. V létě se tam koupe spousta dětí. Jsou tam ryby, spousta vodního ptactva a celkově je to krásný kus přírody. V zimě se na rybníku, pokud zamrzne, bruslí a hrává hokej."

Uprostřed obce máte i krásný sportovní areál…

"Jedná se o multifunkční hřiště, dětské hřiště, hřiště na malou kopanou, které je nyní ve špatném stavu a čeká ho oprava."

Jakou kapacitu má vaše školka?

"Má kapacitu pětadvacet dětí a vnitřní i venkovní prostory jsou velmi moderní."

Do školy jezdí čelčické děti kam?

"Do Klenovic na Hané, je to pouhé dva kilometry. Mají tam velkou školu, která je spádná. Někteří jezdí i do Bedihoště."

Jaká je v obci občanská vybavenost?

"Máme zde velmi dobře fungující a zásobený obchod. Jmenuje se Čelčičanka a paní Brunclíková se o něj velmi dobře stará. Nakupovat k nám jezdí i lidé z okolních vesnic. Hospodu máme jednu, ta je bohužel už rok zavřená. Dále zde máme velký, velmi dobře vybavený kulturní dům s kapacitou 450 lidí, ve kterém je hodně akcí (svatby, plesy, rodinné oslavy a podobně) Kulturní dům je zateplen, má novou střešní krytinu, v loni se dělala kolem nová zeleň. V hasičské zbrojnici se pořádají menší akce a oslavy."

Spolkový život je u vás na jaké úrovni?

"Myslím, že na dobré. V Čelčicích máme aktivní hasiče, myslivce i zahrádkáře. O kulturní akce se stará Kulturní spolek. V normální době se u nás koná spousta akcí, myslím, že lidé si nemohou na nedostatek zábavy stěžovat ale návštěvnost místních občanů by mohla být větší. Asi si zvykli na televizi a internet."

Čelčice jsou na křižovatce cyklostezek, je to přínos pro obec?

"Na životě obce to poznat moc není. Důvodem je, že cyklostezky vedou bokem a odklání se směrem na Skalku."

Co jste za posledních deset let vybudovali?

"Ono je toho hodně. Oprava kulturního domu, výsadba zeleně na etapy, nákup a rekonstrukce starých domů kde budou bytové jednotky, opravy nejhorších chodníků, nakoupili jsme mechanizaci pro komunální účely, oprava hřbitova na etapy, vypracování projektu na kanalizaci. Nyní jsme získali dotaci na nové vozidlo pro naše hasiče. Samozřejmě vše stojí peníze a tak můžeme dělat tyto akce pouze v rámci svých možností i když se nám celkem daří získávat dotace."

Co vás v nejbližší době čeká?

"Kanalizace. Aktuálně pracujeme na projektu a v příštím roce chceme začít stavět. Až bude hotová kanalizace, pustíme se do silnice a chodníků."

Máte pro případné zájemce stavební parcely?

"Bohužel nemáme. Nedisponujeme žádnými obecními pozemky. Máme malý pozemek, který chceme využít pro stavbu bytového domu. Mělo by tam být deset bytových jednotek. Zájemců o parcely je hodně, nemůžeme jim ale vyhovět."

Čelčice jsou známé i díky známému výrobci arašídů. Jste rádi, že tu je ALIKA?

"Jsme. Jedná se o firmu, která s obcí výborně spolupracuje. Při kulturních akcích vždy věnuje ceny do tomboly a v případě, že něco potřebujeme, vždycky se dohodneme."

Vadí vám vůbec něco v Čelčicích?

"Že se nikomu nepodařilo vybudovat od roku 1940 chodník na hřbitov (připravujeme projekt). Přechod přes koleje vedle přejezdu, který je zúžený a dost nebezpečný pro chodce (České dráhy s tím mají velký problém a nechtějí nám vyjít vstříc)."