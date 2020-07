Letošní ročník byl v ohrožení.

"Děláváme tři turnusy. Letos máme pouze dva, protože jsme se dozvěděli až 27. června, jestli vůbec budeme moci příměstský tábor dělat. Máme pětadvacet dětí a zajímavostí je, že se jedná většinou o sourozenecké dvojice," informoval Petr Piňos, správce kempu Žralok.

Letošní první turnus začal tento týden a je na něm pětadvacet dětí.

"Maximální kapacita byla dvacet osm. Další turnus začíná 3. srpna a pár volných míst ještě zbývá," říká jedna z dvojice vedoucích Kateřina Dobšíčková.

Děti mají rozmanitý program a kvalitní stravovací režim.

"Dnes například mají děti vyjížďky na člunu. Po hladině Podhradského rybníka je vozí v motorovém člunu plumlovští hasiči. Zítra navštívíme kukuřičné bludiště v Olomouci, ve čtvrtek si užijeme prohlídku zámku i se sklepením a v pátek zakončíme týden bojovkami v areálu kempu," představila zbytek programu Kateřina Dobšíčková.

Spokojená s táborem byla i jedna z jeho tradičních účastnic z blízkého Plumlova.

"Myslím, že jsem tu už po šesté. Takže každé léto a je to tu super. Výborné jsou lodičky, ale ono je tu dobré vlastně všechno. I jídlo co tu vaří mi chutná," smála se Tereza Němcová, která po prázdninách nastupuje do sedmé třídy.