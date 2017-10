Primátorka Rašková: Za volební porážku si můžeme sami

Jedna po druhé padaly o víkendu bašty levice, komunistů a hlavně sociální demokracie. A Prostějov nebyl výjimkou.

Prostějovská primátorka Alena RaškováFoto: Deník / Vysloužil Zdeněk

Zatímco před sedmi lety dostala ČSSD na Prostějovsku v parlamentních volbách přes dvacet šest procent, rok zpátky to bylo v krajském volebním klání jen sedmnáct procent.

Jenže nedávné volby přinesly pro stranu primátorky Prostějova Aleny Raškové ještě zásadnější propad: v okrese Prostějov získala jen polovinu toho, co před rokem při rozložení sil v kraji.

"Můžeme si za takový výsledek sami," řekla k nejhoršímu výsledku sociální demokracie za posledních dvacet let.





Paní primátorko, jak z vašeho pohledu dopadly volby? Nemyslím teď jen sociální demokracii, ale politické spektrum jako celek.

Neskončily dobře, neumím si představit, co přinesou výsledky do budoucna. Co se týká sociální demokracie, za porážku si můžeme sami.



Co konkrétně způsobilo odliv voličů sociální demokracie?

Je to tím, že ministři nevnímají, co se jim říká zespoda. zastavení dotací sportovcům, poslání dvouletých dětí do školek, inkluze. Jsou zkrátka věci, které se neměly stát. Vedení strany by tak podle mě mělo vyvodit důsledky.



Je tedy na místě rezignace lídrů strany, tedy zejména Milana Chovance a Lubomíra Zaorálka?

Myslím si, že ne pouze oni, zpytovat svědomí a vyvozovat odpovědnost by mělo více lidí.



Měla by podle vás sociální demokracie usilovat o to, aby i na další čtyři roky byla součástí vládní koalice?

Ne. Myslím si, že už jsme si vládnutí s hnutím ANO zkusili. Čtyři roky to nějak fungovalo, závěr je z toho ale špatný. Nevidím důvod pro to, abychom byly dále ve vládě, navíc s necelými osmi procenty. Kde není důvěra, tam nemůže být spolupráce.