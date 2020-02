Co jsou pro vás největší priority letošního roku?

Největší prioritou je pro město dostavba jižního centra. Tedy rekonstrukce Společenského centra, stavba parkoviště a tržnice. Poté, co skončila urbanistická soutěž, bude následovat projektová dokumentace, tak abychom mohli nejpozději na jaře příštího roku začít.

V jakém stádiu je spor s firmou Manthellan?

V současnosti stále běží dovolání firmy Manthellan. Všichni ale věříme, říká nám to i naše právní kancelář, že to dopadne dobře. Samozřejmě ale nejsme soudci ani právníci, takže nelze dopředu cokoliv předvídat.

Kolik přesně Manthellan po městu požaduje peněz?

Společnost nám poslala předžalobní výzvu na zaplacení 320 milionů korun jako náhradu vynaložených investic. Jak k sumě došla, není nikomu z nás jasné.

Jaké jsou další významné akce?

Jedná se o stavbu severního obchvatu. Sice tam je hlavním investorem kraj, ale my jako město přispíváme nemalou částkou čtyřiceti milionů korun. V současnosti už řešíme napojení severozápadního kvadrantu. Chceme tento projekt dostat do krajského i městského rozpočtu. To by byl zásadní krok ke zklidnění dopravy v Prostějově. Řešíme i systém parkování v centru města.

Místní nádraží bourat nechceme

Veřejnost hodně zajímá i osud Místního nádraží…

Měli jsme jednání s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V první fázi jsme odmítli bourání Místního nádraží. Požádali jsme SŽDC abychom našli řešení, jak alespoň hlavní budovu zachovat. Generální ředitelství SŽDC náš podnět akceptovalo a v současnosti se zpracovává studie, v níž by měla budova zůstat zachována. Uvidíme kolik to bude stát peněz.

Znamená to tedy, že druhá část s poštou půjde k zemi?

Je to jednou z variant. My hledáme řešení, abychom největší část Místního nádraží zachovali. Hledáme také její budoucí využití. Umíme si představit, že by například pošta přešla do zrekonstruované části. Prostory bychom určitě využít uměli. Náš požadavek zní, že bourat nechceme.

Chceme, aby mladí měli své sportovní zázemí

Hodně diskutovaná je i plánovaná stavba hokejových šaten. Veřejnosti se nelíbí hlavně částka 90 milionů…

Diskutovali jsme to na zastupitelstvu, vnímám také diskuzi mezi veřejností a na sociálních sítích. Projektu se od začátku říká šatny, ve skutečnosti je to ovšem komplexni moderní zázemí pro hokejovou mládež. Z některých zkreslených zpráv by se mohlo zdát. že postavíme jednu šatnu pro domácí, jednu pro hosty a bude to stát devadesát milionů. To je samozřejmě nesmysl.

Co tam tedy má přesně vzniknout?

Budova má být dvoupatrová na rozloze přibližně 1500 metrů čtverečních. V přízemí bude dvanáct šaten pro hráče, šatny pro trenéry a rozhodčí. Dále ošetřovna, místnost na broušení bruslí, dílna, sklady a pokladna. Ke každé šatně bude patřit moderní sociální zařízení. V další místnosti budou stravovací automaty, protože mladí prostějovští hokejisté tráví na stadionu hodně času a potřebuji se i najíst. V prvním patře budou další prostory, o kterých právě v těchto dnech jednáme. Celková naprojektovaná cena byla navíc ještě daleko vyšší. Já jsem tu budovu neprojektoval, nedával jsem požadavky. Cítím to jako jeden z vnitřních dluhů města vůči sportující mládeži a celkově celé veřejnosti. Budova byla projektována tak, aby v areálu v budoucnu mohla například vzniknout i druhá ledová plocha."

S tím souvisí i vrácení dotace na původní projekt šaten, že?

Ano, je to tak. Za dobrou na žebrotu, tak to vnímám. My jsme nebyli schopni zadministrovat, vypsat výběrové řízení. Pořád jsme řešili, že ta cena je příliš vysoká. Rada tak byla postavena před rozhodnutí. Buď to úplně poslat k ledu a začít pracovat na novém projektu. Zvolili jsme řešení, že nebudeme stavět za každou cenu hned, ale počkáme, zkusíme v rámci možností opravit projekt a požádáme o dotaci znovu. Možná kdybychom to zrušili úplně, tak by bylo několik lidí spokojených. My ale chceme, aby mladí hokejisté měli zázemí odpovídající 21. století. Představíme vizualizaci, podrobně vysvětlíme, co všechno tam bude. Pak můžeme diskutovat, co by tam mohlo být levnější. Zásadně se ohrazuji vůči tomu, že chce někdo tunelovat účty města.

Stadion ve Sportovní? Nevzdávám se

Vaší srdeční záležitostí je osud fotbalového stadionu ve Sportovní ulici…

Trápí mě to pořád, rozhodně jsem se toho nevzdal. Šel jsem do toho s nějakou představou, vizí. Bohužel některé věci vzaly za své. Já jsem ale dopředu avizoval, že chci, aby tam byla atletická dráha. Chtěl jsem tam zázemí pro hasiče a samozřejmě pro fotbal.

Takže jste musel ze svých představ slevit?

Ano, měl jsem zde projektanty a zjistili jsme, že se tam atletická dráha zkrátka nevejde. Musela by zasahovat asi osm metrů do Biokoridoru Hloučela a nesly by ji nějaké pilíře. To samé je s hasiči. Navíc zatím nemůžeme najít shodu se současným majitelem pozemku. Já se toho ale nevzdávám. Moc bych Prostějovu přál, aby tam nějaké sportoviště bylo. V současnosti plánujeme rekonstrukci trávníku a tribuny stadionu Za Místním nádražím, tak aby vyhovoval podmínkám 1. ligy.

Jak se stavíte k možné stavbě plaveckého stadionu?

Jako většina Prostějovanů vnímám, že Městské lázně už jsou nedostačující. Zasluhovaly by generální opravu. Na možný budoucí plavecký stadion jsme nechali zadat kompletní srovnávací studii na tři varianty. Jedna na 25x8 drah, druhá 50x8 drah a třetí 50x10 drah. Definovali jsme přesně, co tam chceme. Saunové, vodní světy, brouzdaliště nebo výukový bazén. Ona je totiž samotná stavba mnohem jednodušší než samotný provoz. V budoucnosti je důležité, jakým způsobem město finančně zatížíme."

CITACE

Zásadně se ohrazuji vůči tomu, že chce někdo tunelovat účty města

VIZITKA

František Jura

Narozen: 25. ledna 1969 v Ostravě

Stav: ženatý, tři dospělé děti

Vzdělání: Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, titul Mgr.

Politická kariéra: od 2014 zastupitel města Prostějova, od 2016 náměstek hejtmana Olomouckého kraje, od 2018 primátor města Prostějova