Opozice ústy svého lídra Aleše Matyáška (Na rovinu!) navrhla tajnou volbu, pro kterou bylo pouze šest zastupitelů. Volby nového primátora, radních a složení Finančního a Kontrolního výboru tak byly veřejné.

Dalším bodem bylo hlasování o celkovém počtu radních a uvolněných funkcí. Koalicí bylo navrženo jedenáct radních z nichž šest bude uvolněných. Protinávrh Petra Ošťádala (Na rovinu!), na devět radních a pět uvolněných neprošel.

"Dohodli jsme se tak při koaličních vyjednáváních a vůbec jsme o žádné změně neuvažovali," komentoval počet radních František Jura, který jednání zastupitelstva řídil.

"Ustavující zastupitelstvo mi ukázalo, že zde není vůle, abychom vzájemně komunikovali. V případě, že bych já byl vítězem voleb, oslovil bych všechny strany a zjišťoval jejich názory, na to, jak pomoci rozvoji města. My jako druhá nejsilnější strana jsme nebyli osloveni, ani informováni o tom, co se chystá a připravuje. O navrhovaném složení rady a komisí jsme se dozvěděli z místního bulvárního tisku," krčil rameny Aleš Matyášek.

Parkování, Kasko, bazén

Na post primátora byl jediným kandidátem František Jura, který byl ustanoven do funkce sedmadvaceti hlasy.

"Stojí před námi spousta důležitých rozhodnutí. Musíme řešit odpadové hospodářství. Z dopravy vybudování severozápadního kvadrantu, napojení D46 na Brněnské ulici a parkování v centru města. Z investic případná rekonstrukce Kulturního a Společenského centra, prostor po bývalých Jezdeckých kasárnách a diskutovaná výstavba bazénu, který pro naše město potřebný," shrnul nejdůležitější úkoly příštího volebního období novopečený primátor.

Uvolněnými náměstky byli podle původního návrhu zvoleni Milada Sokolová (ODS), Marcela Župková (ANO), Jiří Pospíšil (Pévéčko), Jiří Rozehnal (ANO) a Miloš Sklenka (ANO).

Zbývajícími členy Rady města Prostějova byli zvoleni Tomáš Blumenstein (ODS), René Kloc (ANO), Alena Pagáčová (ANO), Jan Zatloukal (ODS) a Radim Weisser (ANO).

Výhrady k Sokolové a Sklenkovi

Nevoli ze strany opozice se nevyhnula kumulace funkcí Milady Sokolové a zpochybněna byla odbornost Miloše Sklenky.

"Máme problém se souběhem funkcí náměstkyně Sokolové. Není možné, aby 1. náměstek, který má v gesci zvláště majetkový resort, ještě odbíhal na nějaká jednání v kraji. Funkce 1. náměstka spotřebuje celých čtyřiadvacet hodin denně. Volba náměstka za školství je tristní. Jsem velice překvapený, protože koalice má podle mého názoru jiné a zkušenější kandidáty. Zřejmě se jedná o nějaké zákulisní dohody, kterým nerozumím. Školství není sport. Pan Sklenka možná rozumí nějakým oblastem sportu, ale školství je něco úplně jiného. Pan Sklenka ve mně nebudí důvěru, že by mohl školství dělat kvalitně," shrnul připomínky opozice Aleš Matyášek.

Koalice si za složením vedení města stojí.

"U paní náměstkyně Sokolové jsem za ty čtyři roky, které spolupracujeme nezaznamenal, že by na nějakém jednání absentovala nebo měla problém s plněním svých povinností týkajících se města Prostějova. Za mě to je velmi pracovitý člověk, někdy i na úkor svého volného času a zdraví," hájil svou novou zástupkyni primátor Jura a stejně tak se postavil i na stranu nového náměstka pro školství. "Kritika pana Sklenky byla za mě neoprávněná, některé výtky byly až za hranou a zbytečné. Miloš Sklenka je zkušený člověk, s odpovídajícím vzděláním," dodal Jura.

K zodpovědné funkci 1. náměstkyně se staví čelem i Sokolová.

"Předešlé dva roky jsem dokázala, že jsem schopná plnohodnotně pracovat jak pro město Prostějov, tak i olomoucké hejtmanství. Myslím si, že jsem měla vždycky své materiály připravené včas a bez jakýchkoliv diskuzí. Soudím tedy, že svou práci vykonávám dobře a v pořádku. Nově mám v kompetenci správu majetku města, což mě může trochu překvapit. Všechno ale ukáže čas," komentuje Milada Sokolová.

V rámci ustavující schůze došlo i k rozloučení se s bývalou primátorkou a radní Alenou Raškovou, radními Pavlem Holíkem a Janem Krchňavým.