Rozvoj cyklostrategie, výčet veřejnosti přístupných sportovišť, široká nabídka v oblasti cestovního ruchu nebo ochutnávka programu kulturního léta. To byla nosná témata v pořadí již druhého Setkání s primátorem, které se uskutečnilo v přednáškovém sále prostějovského Národního domu.

Role moderátora se ujal Ondřej Dluhí, šéfredaktor Deníků na střední a východní Moravě. Pozvání přijalo okolo dvaceti osobností a hostů z prostějovského sportovního a kulturního života.

Primátor jako týmový hráč

Čtvrteční akce potvrdila, že je primátor František Jura týmovým hráčem. Přestože měla debata název Setkání s primátorem, samotný nejvýše postavený muž Prostějova tentokrát přenechal hlavní slovo svým kolegům z radniční koalice.

"Doufám, že jsme zde naladěni na stejnou notu, a vždy říkám nenechme se otrávit nesmysly. Jsem rád, že jsme v prostředí, kde se město posouvá. K samotným tématům řeknu jen pár vět, protože vím, že jsou náměstci velmi dobře připravení," zahájil debatu František Jura.

Prvním tématem byla cykloturistika.

"Co se týče cykloturistiky jsem rád, že jsem se nechal přemluvit od jednoho kolegy radního, koupil jsem si kolo a poznávám tak rozsáhlou síť cyklostezek v Prostějově a okolí. Síť cyklostezek je velmi dobrá, mám z toho velkou radost. A pořád na ní pracujeme," říká František Jura.

Cyklistický ráj

Rovinatá Haná je cyklistickým rájem.

"Prostějov je město cyklistů a já jsem rád, že jich stále přibývá. Máme 33,3 kilometrů cyklostezek. V plánu je dalšího 2,5 kilometru a výhledově dalších 18,9 kilometrů. Realizovali jsme cyklostezku v Žešově, dále cyklostezku Kostelecká. Důležitá je i manipulační lávka pod Olomouckou ulicí," komentoval aktuální situaci náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračoval: "Připravujeme toužebně očekávanou cyklostezku k azylovému domu na Určické ulici. Přípravu provázejí určité problémy, ale věřím, že budou vyřešeny. Další cyklostezka bude na Průmyslové ulici a také v ulici Josefa Lady. Intenzivně pracujeme na přípravě cyklostezky Vrahovice – Vrbátky, což je součást budoucího propojení Prostějova s Olomoucí."

Dotované cyklobusy

Město dotuje cyklobusy. "Máme dva cyklobusy, které projíždějí krásnou hanáckou krajinou. Jeden jezdí do Protivanova, druhý do Jedovnice. Kapacita je přibližně pro dvacet kol. Je možnost vyvézt kola nahoru a cyklisté pak své ose jedou zpátky do Prostějova. Město to stojí přibližně 250 tisíc a o službu je velký zájem. Cyklisté ho využívají hodně," zmínila náměstkyně primátora Alena Rašková.

Značný prostor byl věnován i volnočasovému sportovnímu vyžití.

"Volnočasové aktivity? Zde máme co nabídnout, sportoviště posunujeme pořád dál. Ačkoliv přes pandemii hledáme úspory, na radě jsme se domluvili, že se budeme se snažit podporovat ekonomiku. Kdybychom zastavili investice, vrátí se nám to jako bumerang," komentuje František Jura.

Do hokejových šaten se půjde

Jedním z případů velké investice je i stavba hokejových šaten, která byla ohrožena pandemií koronaviru.

"Nejvíce jsme diskutovali o výstavbě hokejových šaten. Nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Čekají na ně iks let nejen hokejisté, ale i bruslící veřejnost. Původně se to nazývá hokejové šatny pro mládež, ale ono je to trochu jinak. Budova bude stát na nějakých 1700 metrech čtverečných a bude mít třináct šaten a další moderní zázemí," vysvětluje primátor Jura a doplňuje: "Jedná se o velkou investici města. Padesát milionů není malá částka, uvidíme, jak se koronavirus podepíše. Dostaneme ještě čtyřicetimilionovou dotaci."

Peníze jdou na 44 druhů sportu

Výrazná podpora sportu.

"V Prostějově podporujeme finančně 78 sportovních klubů. Dáváme 23 milionů na činnost sportovních klubů a tři miliony na jednorázové akce. Poskytujeme 15,5 milionů korun na volnočasové aktivity pro mládež a dospělé. V Prostějově podporujeme celkem 44 sportů," vypočítával náměstek primátora Jan Krchňavý.

Helena Vondráčková i No Name

Pandemie ochromila kulturní život.

"Připravili jsme s kolegyněmi z Kulturního klubu Duha krásný program. Bohužel nás zasáhla koronavirová pandemie. Program měl probíhat už od května. Některé akce jsme museli zrušit, jiné přesunout," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračovala: "Máme letní scénu na nádvoří zámku. Budeme tam promítat letní kino. Doufám, že budeme moci kulturní scénu pronajímat. Co se týká koncertů, ty budou až v létě. Můžeme se těšit například na Helenu Vondráčkovou, Hanu Zagorovou a třeba i skupinu No Name. Vystoupí také prostějovské kapely."

Přesunuté oslavy

"Oslavy 630 let povýšení Prostějova na město měly probíhat po celý rok. Byly do toho zapojeny prostějovské organizace. Stihli jsme městský ples a únorový Masopust, hlavní oslavy jsme směřovali na květen. Museli jsme je přesunout na 3. října. Lidé se mohou těšit na jarmark, centrem budou procházet rytíři, hrát středověká hudba a připraven bude i kat," poodkryla trochu Milada Sokolová.

Turisty by mohla nalákat prohlídka radnice.

"Pro návštěvníky máme pět prohlídkových okruhů na území města. Úplnou novinkou bude zpřístupnění historických prostor prostějovské radnice. Veškeré prohlídkové okruhy jsou zdarma. Prohlídka radnice bude vyšperkována osobní účastí pana primátora, který návštěvníky provede," láká turisty Marek Moudrý, předseda komise pro cestovní ruch.

Návrhy posunu dál, říká primátor

Konstruktivní debatu si primátor pochvaloval. "Každá myšlenka je zajímavá. Dělal jsem si poznámky a návrhy posunu dál. Diskutovali jsme spoustu zajímavých témat, která mohou lidi zajímat. Musím poděkovat kolegům náměstkům za zajímavé prezentace. Podněty, které zde vyšly rozhodně neházíme do koše a budeme o nich jednat. Závěrem děkuji všem za účast a přípravu zajímavého dopoledne," uzavřel František Jura.

Průběh celého setkání je k dispozici na webu Deníku. Tématu se bude věnovat speciální vydání Prostějovského týdne, které čtenářům přiblíží, co vše se na Setkání s primátorem Františkem jurou dělo. Týdeník vyjde ve středu 24. června jako součást vydání Prostějovského deníku.