Prezident Zeman začíná další návštěvu kraje. Jaký má program?

Prezident republiky Miloš Zeman ve středu začíná třídenní návštěvu Olomouckého kraje. Jde o jeho pátou cestu do regionu během angažmá na Hradě, naposledy zavítal do Olomouckého kraje letos v březnu.

Prezident Miloš Zeman a jeho manželka Ivana na tiskové konferenci k Zemanově kandidatuře do prezidentských voleb.Foto: Deník / Divíšek Martin

Zeman postupně navštíví Olomouc, Lipník nad Bečvou, Mohelnici a Zábřeh na Šumpersku.

Podívá se do Vápenné na Jesenicku, která se letos stala vesnicí roku.

Na programu je také olomoucká mlékárna Olma, která patří do skupiny Agrofert.

Na všech zastávkách bude prezident mluvit s lidmi o tom, co je trápí nebo zajímá.

Během náročného třídenního programu v Olomouckém kraji, kam prezident přiletí vrtulníkem, se bude hlava státu přesouvat z Olomoucka na Lipnicko, odtud do Olomouce a následně bude vyjíždět do horských okresů Šumperk a Jeseník.

První den prezidentské návštěvy - středa 8. listopadu

10:30 příjezd prezidenta s manželkou ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, poté soukromé setkání s hejtmanem a jeho paní a setkání s představiteli kraje

12:35 slavnostní oběd na pozvání hejtmana za účasti poslanců a senátorů nově zvolených za Olomoucký kraj v NH hotelu

14:25 návštěva společnosti OLMA v Olomouci, setkání s vedením a se zaměstnanci

15:50 příjezd do Lipníku nad Bečvou

16:30 setkání s občany Lipníka nad Bečvou na náměstí TGM

Minimalizovat přesuny pěšky

S ohledem na zdravotní potíže Miloše Zemana, o kterých se začalo spekulovat v posledních dnech, nezaznamenali organizátoři nadstandardní požadavky Hradu.

Na bolavé nohy prezidenta však bylo zapotřebí pamatovat.

„Pódium nebude na náměstí, ale těsně vedle zámku, na dosti netradičním místě. Přesuny, kdy by pan prezident musel pěšky, bylo nutné minimalizovat. Musí se pamatovat také na to, že pan prezident bude sedět a požadavek byl také na to, aby u pódia byly schůdky se zábradlím,“ popisoval pracovník městského úřadu v Zábřehu.

Prezident dlouhodobě trpí polyfunkční neuropatií, což je porušení nervů, kvůli kterému nemá cit v nohou od kotníků dolů.

Společně s prezidentem přijede do Olomouckého kraje také jeho choť Ivana Zemanová.

První dámu, kterou bude doprovázet manželka hejtmana Marie Oklešťková, čeká například prohlídka oděvního podniku v Konici, exkurze ve zvonařské dílně či návštěva domova pro mentálně postižené.

Prezident, nebo kandidát?

I když Miloš Zeman v pondělí potvrdil svou kandidaturu v blížících se prezidentských volbách, představitelé samospráv vnímají jeho cestu po regionu jako návštěvu nejvyššího ústavního činitele v rámci jeho funkčního období.

„Ano, pan Zeman kandiduje, ale já se na pana prezidenta, který přijede do Zábřehu, dívám jako na ústavního činitele, hlavu státu. Uvítáme prezidenta České republiky, nikoliv kandidáta na prezidenta,“ reagoval starosta Zábřehu František John (KDU-ČSL).

„Jde o oficiální návštěvu nejvyššího ústavního činitele v rámci jeho funkčního období. Tím to pro mě končí,“ sdělil starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník).

Že Zemanovy cesty po krajích mohou být dva měsíce před volbami vnímány jako kampaň, John připouští, ale podle něj byli v podobném střetu i ti, kteří Zemana kritizují, a přitom jako členové vlády v rámci boje o křesla v Poslanecké sněmovně využívali například ministerská vozidla.

„Je na voliči a jeho kritickém myšlení, aby si vše vyhodnotil a názor projevil ve volbách,“ dodal John.

Návštěva za několik set tisíc

Hejtmanství, které je hostitelem hlavy státu, za každou z dosavadních prezidentských návštěv zaplatilo několik set tisíc korun.

„Přesná částka nákladů za návštěvu prezidenta bude zřejmá po konečném vyúčtování. Ale určitě budeme k výdajům za návštěvu prezidenta přistupovat s péčí řádného hospodáře,“ sdělil v úterý Deníku hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Finančně se na třídenní cestě podílejí také města a obce, kde vyrůstají pódia pro setkání s občany.

„Jde o minimální výdaje v řádu několika tisíc korun,“ sdělil starosta Lipníku nad Bečvou Přikryl. Více to podle Johna nebude ani v Zábřehu.

Právě kvůli postoji zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) k financování návštěvy měl Miloš Zeman zrušit cestu do Zlínského kraje a upřednostnit Olomoucko.

Čunek v říjnu oznámil, že delegaci zaplatí pouze oběd nebo večeři do 30.000 korun. Ministr zemědělství a olomoucký krajský zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL) nato vyzval hejtmana Oklešťka, aby olomoucké hejtmanství neplatilo listopadovou návštěvu prezidenta v regionu. Hejtman reagoval, že výdaje budou nižší než v minulosti.