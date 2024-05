Velký úspěch slaví žáci ZŠ E. Valenty z Prostějova. Z celokrajského street fotbalového turnaje u olomoucké Šantovky si přivezli vítězný pohár a desetitisícovou prémii.

Vítězný tým Veolia Energy Streetfootball v Olomouci 2024. Foto: ZŠ E. Valenty, Prostějov | Foto: Deník/VLP Externista

Fotbalová přehlídka škol z celého kraje. To je Veolia Energy Streetfootball, turnaj pro základní a střední školy. Hrají proti sobě smíšené týmy dívek a chlapců, ve věkových kategoriích 14-15 let a 16-19 let.

Po loňském stříbru se letos bralo zlato

"V loňském roce se konal 1. ročník a obsadili jsme 2. místo. Obhajoba finále se vydařila a přidali jsme navíc i úspěšný poslední krok," usmíval se šťastný trenér Jan Petrásek.

Základ se skládal z eskáčka

"Žáci byli vybráni z klubu 1.SK Prostějov a přidaly se k nim pohybově nadané dívky z naší školy. V turnaji jsme byli stoprocentní, kráčeli jsme až do finále, kde jsme nenechali nic náhodě a vyhráli jsme suverénně 5:0," popisoval zlatou jízdu Petrásek.

Základní škola E. Valenty Prostějov tak zvítězila ve 2. ročníku turnaje Veolia Energy Streetfootball. Vedle obří trofeje a medailí, obdržel vítězný tým i šek na 10 tisíc korun. "Atmosféra turnaje byla fantastická a naši žáci si ji užívali a bavili se fotbalem," uzavřel spokojený pedagog.

