"Finální přidělení dotace z NSA ještě nemáme. Dokud není přidělená, nemůžeme s těmi penězi pracovat. Věříme, že uspějeme. Jasno by mohlo být do konce března," komentoval František Jura, primátor města Prostějova, v jehož vlastnictví stadion Za místním nádražím je.

Nové tribuny i osvětlení. Prostějov bude mít stadion pro první ligu

Rekonstrukce městského stadionu by se měla uskutečnit ve dvou etapách. "První etapa by byla zahájena už letos. Bourat by se měla tribuna u umělé trávy a vybudovat se příjezdová cesta z ulice E. Valenty," přiblížil Jura.

Začne se s vyhříváním a světly

"Vyhřívání bude dovedeno pouze do jednoho kraje hřiště. Podmínky pro druhou ligu zatím vyhřívaný trávník nepožadují. Počítáme i s osvětlením a zavlažováním," doplňuje primátor.

Stavba tribun je na řadě až ve druhém dějství. "Bude se jednat o druhou etapu a bude opět záležet na schválení dotace z NSA," usmívá se František Jura.

Hřiště se posune směrem ke škole

"Počítáme s posunem plochy minimálně o pět metrů. Tím pádem padá původní vize, že bychom na stadionu hráli fotbal i po dobu rekonstrukce. Minimálně podzim bychom museli odehrát jinde," vysvětluje první muž města.

Podzim je předjednaný v Holici

"Předběžně jsme dohodnuti s HFK Olomouc. Druhou ligu bychom tedy hráli v Holici," informuje Jura a připomíná, že veškeré plány jsou závislé na schválení dotací z Národní sportovní agentury. Modernizace městského fotbalového stadionu by měla stát okolo 160 milionů korun. V rozpočtu města je pro letošní rok schválená částka 30 milionů, o dalších 40 milionů žádá Prostějov dotaci z NSA. Další desítky milionů by měly být investovány v příštím roce.

Investice je v možnostech města

"Myslím si, že investice čtyřiceti milionů ročně pro město naší velikosti a finanční kondice je zvládnutelná. Navíc jsem přesvědčen o tom, že si takový stadion Prostějov zaslouží," komentoval primátor situaci při představení projektu.