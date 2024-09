ŘIDIČ/ŘIDIČKA Kontaktní osoba Hornová Jana Mgr., tel.: 739 000 426 (volat Po-Pá 8:00-13:00), e-mail: personalnipv@hopi.cz Pracovní doba: Po-Ne pružná, noční závozy Náplň práce: rozvoz zboží do obchodních řetězců v rámci ČR a dalším smluvním partnerům Požadujeme: ŘP sk. B, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, potravinářský průkaz, výpis z karty řidiče. Výhodou je praxe na C, CE a zkušenost v dopravě zásobování řetezců Nabízíme: možnost zajištění rozšíření oprávnění sk. C nebo CE, možnost obnovení propadlé profesní způsobilosti, zajištění oprávnění na manipulační techniku pro zvedání břemen, zajímavé finanční ohodnocení, prémie, školení zdarma, moderní vozový park, stabilní zaměstnání 21 300 Kč

