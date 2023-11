Vrchní sestra operačních sálů prostějovské nemocnice slaví neuvěřitelné jubileum. O zdraví pacientů se Věra Šimková stará na chirurgii celých 40 let. Vedle práce ve zdravotnictví se věnuje i modelingu.Do prostějovské nemocnice nastoupila hned po absolvování zdravotnické školy v Hranicích na Moravě.

V prostějovské nemocnici pracuje 40 let. Vrchní sestra Operačních sálů Věra Šimková je navíc ve volném čase i modelkou. Foto: Nemocnice AGEL Prostějov, se svolením | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Za 40 let se chirurgie zcela proměnila, pacienti mají vysoký komfort," říká Věra Šimková vrchní sestra Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Nemocnice AGEL Prostějov.

Postupně prošla chirurgií, ORL, očním a gynekologií. Po vstupním kolečku se vrátila na operační sál. "Letos to bude 20 let, kdy se v Prostějově otevřely Centrální operační sály, a já se stala vrchní sestrou. Sály před třemi roky prošly rekonstrukcí, takže pracujeme v moderním a pěkném prostředí," říká Věra Šimková.

A u kolika operací byla za svůj život přítomna? "To se snad ani nedá spočítat, když jsem zhruba u 5 až 6 operací denně, někdy i o víkendech," usmívá se. V době jejího nástupu neexistovala laparoskopie a operovalo se zcela jinak. "Nyní se osmdesát procent operací kýlních a břišních provádí laparoskopicky, dvacet procent otevřeně. Ještě před dvaceti roky to bylo obráceně," popisuje vrchní sestra.

Současný stav je pro pacienty šetrnější

"Laparoskopie je lepší volbou pro pacienty s obezitou, jejichž počet významně narůstá. Je to komfort pro pacienta - nemá rozřezané břicho, ale pouze několik vpichů, přes které se operace provádí," vysvětlila vrchní sestra, podle které pacienti byli dříve vděčnější, pokornější a víc si zdravotníků vážili. "Bohužel se v poslední době setkáváme i s agresivitou pacientů."

Místo nemocničního hábitu a roušky předvádí modely na molech

Vše se upeklo před osmi lety, kdy vrchní sestru oslovila majitelka jednoho prostějovského módního butiku. "Chtěla jsem své známé, která je nyní již má velká kamarádka, vyhovět. Během dvou až tří hodin předvádíme jednou za čtvrt roku nejnovější modely pro stálé či nové zákaznice butiku," říká Věra Šimková.

Vyzkoušela stovky šatů. "Během večera každá z nás předvede několik modelů, takže jsem se zájemcům o módu ukázala za těch osm let celkem ve stovkách šatů, kostýmech nebo i kožiších. K tomu prezentujeme kabelky, boty a další módní doplňky," uvádí vrchní sestra, která na prvních přehlídkách před osmi roky měla trochu trému. "Když jsem se dostala do kolektivu deseti vystupujících žen, tak mne to začalo bavit a zůstala jsem. V kolektivu jsem si od té doby našla řadu kamarádek," uzavírá.

