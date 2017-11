Předškoláky provedla vyučováním pohádka. Podívejte se

Děti usedly do lavic, vzaly tužku a pustily se do práce. Ve tři čtvrtě na deset nastala v kralické základní škole úplně normální hodina. Tedy nebýt jedné věci: do lavic neusedly děti školou povinné. Naopak - vyzkoušeli si je předškoláci, kteří zatím o učení mohou jen snít. Už dopředu si ale díky projektu Školička zjistí, co je při vyučování čeká a nemine.

Školičku vede vždy učitelka první třídy. Tentokrát děti vedla učitelka Hana Půdová. "Zdálo se mi, že děti byly šikovnější v matematice. V českém jazyce jsem pracovala s pohádkou. Úkoly byly možná náročnější, ale inspiraci jsem převzala z časopisu Předškolák," uvedla pro Deník. S dětmi si prošla postupně určování pravé a levé strany, barev či hláskování. To vše zábavnou formou, pomáhali totiž princi a princezně. Třeba hledat ztracené šperky.



Drtivá většina z dvaceti dětí nakonec odcházela spokojená, některé ale nezadržely slzy: některé úkoly se jim nedařily. "Rodiče dětem málo čtou, nepovídají si s nimi. Velmi důležité je malování a cvičení jemné motoriky," domnívá se Hana Půdová, proč v některých činnostech předškoláci mohou zaostávat. Projekt Školička už má v Kralicích na Hané tradici, během níž se do výuky zapojují jak děti ze školky, tak i jejich učitelé.

Autor: Michal Sobecký