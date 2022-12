Zbystřit by měli hlavně řidiči. V kombinaci s čerstvým větrem se budou tvořit sněhové jazyky a závěje. Výhled budou meteorologové ještě zpřesňovat.

Meteorologové ve středu vydali zatím předběžné varování před intenzivním sněžením, které se vztahuje i na Olomoucký kraj.

„Napadnout může místy přes 20 centimetrů, na návětří hor i přes 30 centimetrů sněhu a v kombinaci s čerstvým větrem se budou tvořit sněhové jazyky a závěje,“ upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v předběžné výstraze s platností od půlnoci v noci na neděli do pondělní půlnoci.

Podle vedoucího regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava Romana Volného sněžit bude, ale výhled, kolik pokrývky a kde v Olomouckém kraji napadne, se bude ještě upřesňovat.

„Je možné, že některé části Olomouckého kraje nakonec z výstrahy vynecháme,“ upozornil ve čtvrtek Volný.

V sobotu se očekávají vločky spíše ojediněle, na horách slabé sněžení.

„V polohách zpočátku pod 800 metrů, postupně pod 500 metrů déšť, i mrznoucí,“ informoval Roman Volný. Nejnižší noční teploty +1 až -3 stupně, nejvyšší denní - 1 až +3.

Sněžení přijde v neděli od jihu a zasáhne celé území Olomouckého kraje.

„V neděli bude zataženo, od jihu postupně se sněžením, místy i trvalejším a vydatnějším. Sněhová pokrývka se bude vytvářet na celém území do 15 centimetrů, místy až kolem 30 centimetrů,“ uvedl.

Nejnižší noční teploty budou v neděli 0 až -4 stupně Celsia, nejvyšší denní teploty -3 až +1 stupeň.

„Očekáváme čerstvý severovýchodní až severní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, v závěru se bude měnit na severozápadní,“ sdělil Roman Volný.

V pondělí to zatím vypadá na občasné sněžení na většině území kraje, v návětří Jeseníků a by mohlo být i trvalejší a vydatnější. „I nadále se bude vytvářet sněhová pokrývka do 10 centimetrů. V návětří Jeseníků až 30. V kombinaci s čerstvým větrem bude pokračovat tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí,“ avizoval Roman Volný.

V pondělí se ochladí. Nejnižší noční teploty klesnou na -3 až -7, přes den bude -4 až 0.

Svátky (asi) kolem nuly

Jestli letos budou Vánoce na blátě nebo vydrží, případně ještě připadne další sněhová pokrývka, je otázkou. Podle dlouhodobého výhledu do 1. ledna by mohlo být o svátcích kolem nuly.

Na výraznější oteplení, kdy v minulosti bylo v Olomouci na Štědrý den i 10 stupňů Celsia, to zatím nevypadá.

„V předpovědi, která končí 22. prosince, takto výrazné oteplení signalizované není. Ale ještě se to může změnit,“ dodal Roman Volný.

Maximum na Štědrý den v Olomouci je z roku 1958 a činí 10,6 stupně Celsia. Naopak nejchladnější 24. prosinec zažili Olomoučané v roce 2001, kdy rtuť teploměru spadla na minus 17,9 stupně.