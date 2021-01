Venkov se změnil. Nejviditelnějším příkladem jsou chlévy a dvorky s hospodářskými zvířaty. Mizí. Nahrazují je zahrady s bazény, grily a garáže. Tradice dříve tak rozšířeného chovu prasat na Hané odchází spolu s nejstarší generací. V Olomouckém kraji je však stále pár stovek hospodářství s „chovem prasat v domácnosti“. V prosinci úřady evidovaly v celém kraji přesně 174 drobnochovatelů prasat.

Rodinná domácí zabíjačka v místní části Ponikev obce Ludmírov na Konicku v režii řezníka Jana Buriana | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Sice se nám sousedé smějí, že jsme šílenci, protože se dřeme pro něco, co ekonomicky nedává smysl, ale kupované maso bychom nepozřeli,“ svěřili se například Němcovi z Olomoucka, kteří si každoročně vykrmí prasata. „Domácí maso, to je přece něco úplně jiného! Jinak chutná i voní. Dokud nepadneme, budeme to dělat,“ usmívali se manželé.