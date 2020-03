Řada těchto doktorů v první linii zdravotnictví zavřela, protože se nemohou spoléhat pouze na ručně šitou výpomoc dobrovolníků. Ordinují po telefonu. Přitom by mohli zajistit základní roztřídění pacientů, aby v nejpostiženějších oblastech nepřetěžovali nemocnice.

„Potřebujeme účinnou výzbroj a jasné povely. Je to chaos,“ hodnotila krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR Jarmila Ševčíková.

„Respirátory? Nemáme. Praktici sami sobě rozvezli dar od soukromé firmy 20 tisíc roušek, vyšlo to na tři pomůcky na jednu ordinaci. Ministerstvo? Neustále slyšíme jen sliby. Včera jsme viděli návodný postup na webu kraje, kde si máme zjistit, jak budou pomůcky distribuovány. Odpoledne zmizel,“ popisovala.

Praktičtí lékaři v Olomouckém kraji, až na výjimky, nadále pomáhají svým pacientům. I bez účinných ochranných pomůcek proti koronaviru.

Ordinace, jež nemají žádné pomůcky, ordinují po telefonu, píší e-recepty, snaží se pacientům pomoci.

Lékaři, kteří nějaké pomůcky mají, například z epidemie Eboly, ordinují i kontaktně. Pacienty však objednávají, aby se nepotkávali v čekárně.

„Ze všech sil se snažíme zajistit primární péči a velmi nás zlobí, že ministerstvu nedochází, že my jsme schopni udělat roztřídění lidí, aby nebyly přehlceny nemocnice. Bohužel nám, kteří nejsme v oblasti karantény, neposkytli ani jeden ochranný prostředek,“ zlobila se předsedkyně sdružení praktiků pro dospělé v Olomouckém kraji, jež ordinuje v Bohuňovicích na Olomoucku.

Politici s ochranou, lékaři bez

Na praktiky se v těchto dnech hodně obracejí starší lidé. Doléhají na ně úzkostné stavy. Lidé trpící latentní tetanií jsou na dně.

„V pátek jsme točili třikrát EKG. Někteří lidé zvládají situaci lépe, jiní velmi špatně,“ popisovala Jarmila Ševčíková.

Majitel olomoucké polikliniky SPEA označil situaci za katastrofální.

„Nemůžeme se dostat k ochranným pomůckám. Nafasovali jsme ze starých zásob roušky, které nepomáhají. Respirátory, co jsme měli, jsme vybavili dvě sestry, které selektují pacienty a pouštějí dále k ambulancím ty, jež jsou akutní a nevykazují známky případné nákazy. Lékaři ordinují bez účinné ochrany,“ uvedl Ilja Spurný.

Kritizoval, že zatímco někteří politici chodí do televize v respirátorech se stupněm ochrany FFP3, doktoři v první linii nemají nic.

„Slibují miliony kusů, do televize chodí v potřebných rouškách, ty ale sem doposud nedorazily,“ poukazoval Spurný.

„Některým lékařům přišlo z České lékařské komory, že pomůcky budou distribuovány a odběrové místo bude ve Fakultní nemocnici Olomouc. Když se tam ptali, nepochodili. Prý mají jen pro nemocnici,“ dodal.

Ministr: Z některých objednávek sešlo

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha sešlo z některých objednávek. Ujistil, že ministerstvo dělá vše proto, aby maximum výrobních kapacit v České republice zůstalo alokovaných pro české zdravotnictví. To však nedostačuje.

„Musíme shánět roušky po celém světě. Teď se povedlo dohodnout určité dodávky z Číny na základě nějakých kontaktů, tak doufejme, že to vyjde. Podařilo se zajistit další dodávky, které jsou na cestě. Jde o šestnáct kamionů, které jsou na cestě Evropou a měly by dojít do pátku, Jsou to jak roušky, tak respirátory. Věřím, že situace se v následujících dnech bude zlepšovat,“ uklidňoval.