"Když budu přesný, tak největší investiční akce za poslední desetiletí už proběhla. Byla to výstavba splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod, která už funguje dva roky," komentoval starosta Petr Kouřil.

"Další etapou akce Průtah Určicemi bude výstavba kruhové křižovatky u hřbitova. Aktuálně se začíná soutěžit dodavatel, s tím, že v květnu by se mělo začít. Celá realizace díla by mohla být hotová do konce září," říká první muž obce a dodává: "S tím souvisí druhá etapa veřejného osvětlení, na kterou jsme dostali dotaci a je součástí zmiňované kruhové křižovatky."

Pracovalo se dlouho předem

"V bezprostřední blízkosti křižovatky jsou páteřní přívody nízkého napětí a veřejného osvětlení pro lokalitu Dubské. Musely se udělat přeložky, aby při stavbě křižovatky nepřekážely. Hotová je i generální opravu vodovodního přivaděče pro Prostějov, který vede právě přes zmíněnou křižovatku. V současnosti už je vše hotové," vysvětluje Kouřil minuloroční pracovní činnost v okolí hřbitova.

Nový terminál i parkoviště

"Původní křižovatka byla nepřehledná, bude nahrazena kruhovou křižovatkou o průměru vozovky v jednom směru 5,5 metru, šířka dlážděného prstence bude dva metry a průměr vnitřního zeleného ostrova 17 metrů. V její blízkosti vznikne parkoviště pro pětatřicet vozidel včetně stání pro invalidy a autobusová zastávka s přístřeškem pro cestující," popisuje další pokračování obří dopravní stavby Kouřil. Hotová už je část průtahu ve směru od Alojzova prakticky až ke zmíněné lokalitě Dubské u budoucí kruhové křižovatky.

Ústřední křižovatka v Určicích, dostane úplně jiný rozměr. Moderní kruhový objezd a parkoviště s autobusovým terminálem.Zdroj: Obec Určice

Řidiči projíždějící Určicemi se tak budou muset připravit na další omezení, ale podle starosty se rozhodně nebude jednat o takovou uzávěru jako v případě I. etapy.

"Podobně dlouhé dopravní uzávěry jako předloni, se v letošním roce řidiči obávat nemusejí," křižovatka by se měla uzavírat na několik etap tak aby se neparalyzovalo dění v Určicích, ale to vše se teprve bude řešit.