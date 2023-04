Pokutový lístek za stěračem nebo auto neznámo kde. Mnoho řidičů podobnou situaci zná. Pravidelné blokové čištění cest začalo v Prostějově právě dnes.

Blokové čištění v Prostějově, 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Člověk ráno spěchá do práce, přijde k autu a prásk, je tam lístek. Hned máte po náladě," popisuje s hořkým úsměvem například Hana Burešová, která už za svou nepozornost platila dvakrát.

S příchodem do jara se do prostějovských ulic vrátilo blokové čištění.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil



Silnice, které mají být čištěny, jsou osazené zákazovými značkami s předstihem. "Kolikrát je ale přehlédnete. Pak ráno slyším hučet stroje a hned mi dojde, že se něco děje. Jednou jsem zapomněl, ale stihnul jsem vyběhnout a se strážníky jsem se domluvil," podělil se o vlastní zkušenost Karel Holoubek.

Čistit se bude až do října

"Přehled o tom, které ulice a kdy se budou čistit jsou na městském webu a také v Radničních listech," informuje mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Blokové čištění městských komunikací začíná vždy v dubnu. Postupně se až do října dotkne všech prostějovských ulic.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V PROSTĚJOVĚ, DUBEN 2023:

ÚTERÝ 4. DUBNA, BLOK 1

Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, Gen. Sachera,

Gen. Dudy, Gen. Dudy a Gen. Sachera – spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovská - Mathonova), Plumlovská komunikace SSOK (kruh. objezd J. Lady – hypermarket Albert)

STŘEDA 5. DUBNA, BLOK 2

K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály),

V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského - parkoviště (V. Špály – Billa)

STŘEDA 12. DUBNA, BLOK 3

Kpt. O. Jaroše + parkoviště (K. Svolinského - průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy,

S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště, komunikace + parkoviště

(Kpt. O. Jaroše – C. Boudy)

ČTVRTEK 13. DUBNA, BLOK 4

Melantrichova (Březinova-Polská), Nerudova (Plumlovská–Melantrichova), E. Králíka + parkoviště, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod Florián.nám.- Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.- Dykova (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK (Nerudova - kruh. objezd) pravá strana směr Krasice

ÚTERÝ 18. DUBNA, BLOK 5

Fanderlíkova (Nerudova - sídl. Hloučela), Obránců míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. Hloučela), Nerudova (Fanderlíkova - Za Polskou), K. H. Kepky, Melantrichova – parkoviště (Polská – E. Králíka), Fanderlíkova - parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ)

ČTVRTEK 20. DUBNA, BLOK 6

Fanderlíkova (Kostelecké - Fanderlíkova 37), J. B. Pecky + parkoviště (J.B. Pecky 2-10), Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, Resslova, Fanderlíkova - parkoviště (Fanderlíkova 17 - 21), J. B. Pecky – vnitroblok + parkoviště, Krapkova - zálivka (vlevo k U Stadionu), Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu), parkoviště u Kubusu 2x

SOBOTA 22. DUBNA, BLOK 12 a 13

Mathonova, Mathonova – 1. polovina parkoviště nemocnice od autobusové zastávky,

Mathonova - 2. polovina parkoviště nemocnice, komunikace zastávka MHD u nemocnice

ÚTERÝ 25. DUBNA, BLOK 7

F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK - (Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova – parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka, Kostelecká – cyklostezka, J.B. Pecky blok 16

ČTVRTEK 27. DUBNA, BLOK 8

Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní – parkoviště, Školní – cyklostezka, Šerhovní (Vápenice - Školní), Jiráskovo nám., Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace SSOK, Vápenice komunikace SSOK, Blahoslavova vjezd + parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo nám. – cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám. (zámek) + cyklostezka