Obec Střeň dlouho hledala vhodnou lokalitu, kterou by bylo možné zastavět rodinnými domy. Mladí stavebníci ve vsi vzdálené od Olomouce čtvrt hodiny tlačili. Podařilo se a zájemci se jen hrnou. V okolí krajského města značně převažuje poptávka nad nabídkou. Jak to vypadá třeba v Horce a jak vidí další vývoj cen makléři?

Desítky zájemců

K prodeji ve Střeni je nyní celkem šest pozemků o rozloze 516 až 558 metrů čtverečních. Cena? 2 420 korun za metr čtvereční.

„Chtěli jsme pozemky kompletně nachystat, což se pak promítá do ceny,“ vysvětlil starosta Střeně Jiří Nevima.

Pole za obecním úřadem obec sanovala a kompletně zasíťovala. Stavebníkům vybudovala vjezd ze zámkové dlažby i parkovací stání. V ceně je příprava na přípojku optické sítě. Budoucí stavebník však bude muset akceptovat, že výstavbu zrealizuje do sedmi let a podvolí se i regulaci dopadající na podobu rodinného domu.

Zájemci se přesto hrnou a ve Střeni si v prosinci budou moct nové sousedy vybírat.

„Nabídky případných uchazečů stále přijímáme. Neustále se ozývají realitní kanceláře, jsou jich desítky,“ popisoval Nevima odezvu na prodej zveřejněný na obecním webu.

Horka: zabráno, na dalších 10 let

V okolí krajského města stavební místa téměř nejsou. Například v Horce nad Moravou, která patří mezi vyhledávané lokality, nebudou zřejmě několik let.

V Olomoucké ulici za posledních pět let zasíťovali a prodali 57 pozemků o rozloze 600 až 600 metrů čtverečních. Cena? V roce 2016 kolem 2000 korun a letos, kdy jeden stavebník pustil parcelu v části realizované developerem, za více než 3,5 tisíce korun jeden metr čtvereční.

„Nový územní plán z roku 2019 sice zahrnuje tři stavební rezervy, ale ani jedna není obecní a do deseti let se nic realizovat nebude. Buď je problém v příjezdové komunikaci nebo počtu vlastníků,“ nastínil možnosti individuální výstavby v Horce nad Moravou starosta obce Luděk Tichý.

Neředín za 5000 Kč za metr

V nabídce realitních kanceláří jsou aktuálně desítky pozemků v obcích do 20 kilometrů od Olomouce, kde by bylo možné stavět hned nebo do budoucna. Ceny se pohybují od 1600 do 3000 korun za metr čtvereční.

V samotném krajském městě, pokud se pozemek objeví, jde cena přes 4,5 tisíce korun. Momentálně je v nabídce pozemek v Neředíně s cenou 5000 korun za metr čtvereční.

Pěkný pozemek je hned pryč

„Poptávka výrazně převyšuje nabídku a ceny dolů nepůjdou. Pokud se v okolí Olomouce objeví pěkný pozemek, kde lze stavět hned, rychle se prodá,“ reagoval Petr Vičar z Hanácké realitní kanceláře.

„Kdo chce stavět, je již nucen se poohlížet v obcích dále od Olomouce, proto Střeň za více než 2000 korun metr čtvereční dnes není nic nereálného. Pěkná parcela, kompletně nachystaná - do budoucna levnější nebude,“ dodal.

Podle nového indexu vývoje cen nemovitostí v České republice, s nímž v pondělí přišla Hypoteční banka tempo zdražování rezidenčních nemovitostí po zvolnění opět zrychlilo. Pokles cen do konce roku podle expertů nepřijde. Ve třetím kvartálu zdražovaly vůbec nejrychleji právě pozemky.