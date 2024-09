*PORÁŽEČI ZVÍŘAT, BOURAČI MASA CZ-ISCO 75112. Nutná odborná praxe a ochota pracovat přesčas v případě potřeby. Práce na porážce (jateční opracování prasat a skotu) při teplotě prostředí nad + 20 °C s pracovní dobou Po-Pa 5:30 - 13:30 hod + přesčasy, práce na bourárně při teplotě prostředí do + 12°C s pracovní dobou Ne-Čt 6:00 - 14:00 hod + přesčasy pro bourárnu vepřového a hovězího masa (Pa a So volno) a s pracovní dobou Po-Pa 6:00 - 14:00 hod + přesčasy pro bourárnu drůbežího masa (So a Ne volno). Zvedání břemen při občasné manipulaci až do 30 kg a při časté manipulaci do 20 kg. 25 560 Kč

Detail nabízené práce