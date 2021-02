"Ve spolupráci s kronikářkou města Hanou Bartkovou bylo vytipováno pro pojmenování nového parku několik osobností, po nichž v Prostějově zatím žádná ulice, náměstí, škola, park, sady nebo jiné veřejné prostranství není pojmenováno,“ vysvětluje prostějovský primátor František Jura.

Zahradník, sokol nebo politik

"Mládkovy sady opravdu dostaly v anketě nejvíce hlasů a jsem tomu rád. Byl to i můj „favorit“. Rada města Prostějova respektovala nejen přání občanů, ale i moje. Jan Mládek byl velmi činorodý člověk, který ve své době zastupoval mnoho funkcí. Vedl zahradnictví na Brněnské ulici, byl to živnostenský, sokolský a komunální činitel," komentuje primátor a dodává: "V letech 1919-1923 byl zvolen zastupitelem a radním Prostějova. V roce 1940 byl však deportován do koncentračního tábora Dachau a v roce 1941 popraven v Osvětimi. Domnívám se, že osobnost Jana Mládka si zaslouží více pozornosti."

Sokol předčil fotografa

Jméno Jana Mládka figurovalo ve 196 případech, druhý skončil fotograf Václav Ševčík.

"Ano výsledky ankety jsem viděl a jsem rád, že rada je respektuje. Osobně bych hlasoval pro Bruno Wintera," uvádí opoziční zastupitel Aleš Matyášek a dodává: "Nicméně výsledku z ankety svůj hlas dám."

Vedle zmíněného Jana Mládka, figurovali v anketě městský zahradník František Havránek, továrník Bruno Winter, lékař a vědec Gideon Brecher, fotograf Václav Ševčík nebo stavitel Vladimír Souček.

O tom, jestli se nový park bude skutečně jmenovat Mládkovy sady, rozhodnou zastupitelé na svém pravidelném zasedání v úterý 23. února 2021.

Výsledky hlasování (elektronický formulář + e-mailové hlasování 522 hlasů):

Mládkovy sady 196 hlasů

Ševčíkovy sady 129 hlasů

Havránkovy sady 89 hlasů

Winterovy sady 53 hlasů

Součkovy sady 29 hlasů

Brecherovy sady 26 hlasů